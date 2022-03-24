عاجل .. مدبولي يُطمئن المصريين: اقتصاد بلدنا بخير

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برسالة طمأنة للمواطنين المصريين، قال فيها: «الاقتصاد المصري بخير».

الأزمة الروسية الأوكرانية

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي عقده قبل قليل، عقب افتتاحه معرض أهلا رمضان في القاهرة، أنّ الدولة المصرية تخطط لمواجهة تداعيات «الأزمة العالمية» وفق السيناريو الأسوأ: «لكن لو الأزمة انتهت في أسرع وقت، ستكون الأمور في وضعها الطبيعي».

الزيادة السكانية

وأشار «مدبولي»، إلى أزمة الزيادة السكانية غير المنضبطة، موضحا أنّ متوسط النمو السكاني في آخر 10 سنوات كان مليوني نسمة، مع احتياجنا لمليون فرصة عمل سنوية، مشددا على وجود عبء هائل على الحكومة لخلق كل تلك فرص العمل السنوية، وأنّها تعمل بجد لمواصلة النجاح.