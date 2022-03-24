حلف «الناتو» يناقش في اجتماع طارئ نشر 4 مجموعات قتالية بالجانب الشرقي

أعلن «ينس ستولتنبرج»، أمين حلف شمال الأطلسي «الناتو»، اليوم، تفاصيل من الاجتماع الطارئ للحلف اليوم في العاصمة البلجيكية بروكسل الذي سيناقش تطورات حرب روسيا وأوكرانيا، حيث من المقرر أن يتباحث أعضاء الحلف حول تكوين 4 مجموعات قتالية جديدة في الجزء الشرقي من دول الحلف في إطار خطة لتطوير قدرات الردع لدى الحلف على المدى الطويل.

ويدعم حلف الناتو بكل قوة الجانب الأوكراني من خلال المساعدات العسكرية، رغم التأكيد مرارا على عدم الانخراط في الحرب الروسية الأوكرانية، والتي يعتبرها الرئيس الأمريكي خطوة تعني قيام حرب عالمية ثالثة.

أمين عام حلف الناتو يؤكد الحاجة لتعزيز قدرات الحلف الدفاعية

وشدد أمين عام حلف الناتو، وفق ما نقلته قناة روسيا اليوم، أن الخطوة الأولى لتعزيز قدرات الردع لدى الحلف على المدى البعيد تتمثل في إنشاء 4 مجموعات قتالية جديدة في دول المجر وسلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا، وهي الدول التي تشكل الجزء الشرقي من حلف الناتو.

وأعرب أمين عام الناتو عن أمله بأن تزيد الدول الأعضاء استثماراتها في مجالات الدفاع، مشددا على أنه يجب فعل المزيد في هذا الاتجاه، لافتا إلى أن قوات الحلف ستبقى في رومانيا طالما كان هناك ضرورة لها.

8 مجموعات قتالية متوقعة لحلف الناتو في الجانب الشرقي

وصرح «ستولتنبرج»، مساء أمس، أي قبل الاجتماع الطارئ بأنه من المتوقع أن تتفق دول حلف الناتو على تعزيز وجودها في الجانب الشرقي برا وبحرا وجوا.

وأضاف أنه مع الأخذ في الاعتبار المجموعات القتالية في دول البلطيق وبولندا، فإنه سيكون لدى الحلف ما مجموعه 8 مجموعات تكتيكية على الجانب الشرقي للحلف.

ويعد تمدد حلف الناتو شرقا ومحاولات ضم أوكرانيا لعضويته أكثر الأمور التي تعتبرها موسكو سببا في العملية العسكرية الروسية ضد كييف، إذ اعتبرت أن هذا التمدد يشكل خطرا كبيرا على أمنها القومي.