انطلاق معسكر «اتكلم عربي» السنوي السادس للمصريين في الخارج 7 أغسطس

أعلنت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، موعد انطلاق المعسكر السنوي السادس لأبناء المصريين بالخارج من الجيلين الرابع والخامس، تحت شعار «اتكلم عربي - وعيشها مصري» بمدينة شرم الشيخ، في الفترة من 7 إلى 11 اغسطس المقبل، بالتعاون مع «ويل سبرينج» المتخصصة في تنظيم المعسكرات.

مبادرة اتكلم عربي

وصرحت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، وزيرة الهجرة، بأنّ المعسكر يقام في إطار المبادرة الرئاسية اتكلم عربي، ومخصص للأطفال من أبناء الجيلين الرابع والخامس من أبناء المصريين بالخارج؛ بهدف تعميق الهوية والانتماء، وغرس الحس الوطني في هؤلاء الصغار، والترويج لمعالم مصر السياحية، وطبيعتها الخلابة، وما تتمتع به من أمن وأمان في ربوع البلاد، ليقوم هؤلاء الأطفال بنقل الصورة واضحة بعيدًا عن أي إشاعات مغرضة.

الحفاظ على الهوية الوطنية

وأضافت السفيرة نبيلة مكرم، أنّ بروتوكول التعاون مع «ويل سبرنج»، شهد إعداد 5 معسكرات لأبناء المصريين بالخارج من دول مختلفة، لربطهم بالوطن الأم، والاهتمام أيضًا بتعلمهم وممارستهم للهجة المصرية، استكمالًا لما تتبناه وزارة الهجرة من رؤية ضمن المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، لحث أبناء المصريين بالخارج على الحديث باللغة العربية، للحفاظ على الهوية الوطنية والمصرية.

وللتسجيل لحضور المعسكر عن طريق رقم واتساب 01280811185 أو من خلال الموقع الإلكتروني:‏ من هنا

يذكر أنّ بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الهجرة وشركة «ويل سبرينج»، يهدف إلى خدمة أبناء المصريين بالخارج وربطهم بالوطن وتصحيح بعض المفاهيم لديهم.

من جانبه، أوضح ماجد فوزي، مدير شركة «ويل سبرينج»، أنّ الشركة تعي أهمية النشء والشباب وتلمس قدراتهم الكبيرة على التغيير والمساهمة في عملية التنمية المستدامة لمصر، لذلك لابد من العمل على تفجير هذه الطاقات وتسخيرها للصالح العام، مؤكدًا أنّ الإيمان بالشباب المصري مترسخ في نفوس القائمين على الشركة، ويتمثل في إقامة معسكرات وأنشطة متنوعة تساعد على الوعي بالذات، ما يؤدي إلى بناء الثقة بالنفس واكتشاف مواهبهم وترسيخ مفاهيم الولاء للوطن.