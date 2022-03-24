بحضور «القباج».. «ماكدونالدز» تتكفل بأسر المرضى خلال العلاج بالقاهرة

دشنت شركة «مانفودز»، «بيت ماكدونالدز للخير-مصر»، بالتعاون مع جمعية «خير وبرك»، وهو الفرع رقم 62 لشبكة Ronald McDonald House Charities العالمية، التي تستهدف دعم برامج تحسين صحة ومعيشة الأطفال وأسرهم في جميع أنحاء العالم.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي حضره كل من نيڨين القباچ وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحمد منصور رئيس مجلس إدارة «بيت ماكدونالدز للخير- مصر»، بالتعاون مع جمعية خير وبركة، ونيڨين الإبراشي نائب رئيس مجلس إدارة بيت ماكدونالدز للخير- مصر، بالتعاون مع جمعية خير وبركة، وسارة الأتربي رئيس بيت ماكدونالدز للخير مصر بالتعاون مع جمعية خير وبركة.

وتضمنت الفعاليات احتفالية حضرتها الوزيرة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسين منصور مؤسس شركة «مانفودز- ماكدونالدز مصر»، إضافة إلى ممثلي جمعية خير وبركة والمرأة الجديدة، وفريق من قيادات ماكدونالدز المحلي والإقليمي وممثلي شركات القطاع العام والخاص بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية في مجال تنمية الطفولة المبكرة.

تأسيس أول دار ضيافة

وسيقوم «بيت ماكدونالدز للخير- مصر»، بالتعاون مع جمعية خير وبركة، بتقديم عدة خدمات تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي تهدف إلى تحسين صحة ومعيشة الأطفال وأسرهم، عبر تأسيس أول دار ضيافة يحمل العلامة التجارية لشبكة RMHC العالمية في الشرق الأوسط تحت مسمى «دار ماكدونالدز للضيافة»، وإنشاء مراكز تميز للطفل والأسرة في بعض محافظات مصر.

«ماكدونالدز للضيافة»

وتقوم الدار باستضافة الأسر أثناء السفر لتلقي أطفالهم العلاج، ويهدف إلى تقديم خدمات وأنشطة توفر سبل الراحة والدعم النفسي أثناء رحلة العلاج، كما سيعمل «بيت ماكدونالدز للخير- مصر»، على تطوير مراكز تميز للطفل والأسرة تشمل حضانات نموذجية دامجة في محافظات القاهرة وسوهاج وأسوان في إطار بروتوكول تعاون تم توقيعه اليوم مع وزارة التضامن الاجتماعي، ليقوم بتقديم الخدمات التعليمية والاجتماعية والتوعوية للطفل وجميع أفراد الأسرة، وتجهيز البنية التحتية لمشاركة أفضل الممارسات في مجال تنمية الطفولة المبكرة من السنوات السابقة، كما سيتم إمداد الحضانات بكل ما يلزمها من أثاث وألعاب تعليمية مناسبة للأطفال من سن يوم حتى 4 سنوات.

ويعد ذلك امتدادًا وتطويرًا لمشروع تطوير الحضانات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي الذي بدأت فيه ماكدونالدز بالشراكة مع جمعية خير وبركة والمرأة الجديدة في 2019 والتابع للبرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة، حيث ضخت وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع ماكدونالدز نحو 15 مليون جنيه لإعادة تأهيل 165 «فصل حضانة»، والوصول إلى 2400 أسرة بمحافظة القاهرة وتدريب وتوعية 365 من الميسرات ليتعرفن على خصائص نمو الطفل في مرحلة الحضانة، إلى جانب توعية أسر الأطفال بمبادئ الصحة العامة والتربية والتغذية السليمة ودورهم الرقابي والتوعوي والدمج الأسري.

مساعدة 7 ملايين من الأطفال

وقال محمد منصور رئيس مجلس إدارة بيت ماكدونالدز للخير- مصر: «نفخر بتأسيس الفرع رقم 62 وأول دار ضيافة لها في الشرق الأوسط والذي يُعد تتويجاً لجهود ماكدونالدز في تحسين معيشة الأطفال وأسرهم بمصر على مدار الـ 27 عاما الماضية، ليمثل هذا البيت فرعاً محلياً لكيان RMHC العالمي الذي يعد أهم المنظمات غير الحكومية الرائدة في العالم، التي تقوم بتوفير الاحتياجات الأساسية للأطفال وأسرهم ومساعدة 7 ملايين من الأطفال وعائلاتهم سنوياً بمختلف أنحاء العالم».