جامع: حريصون على تنظيم المعارض لتوفير المنتجات الأساسية للمواطنين

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على توفير كافة السلع الأساسية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، مشيرة إلى أنّ الوزارة تبنت خلال الفترة الماضية العديد من الإجراءات وأصدرت عدة قرارات بوقف تصدير عدد من السلع الأساسية بهدف الحفاظ على مخزون تلك السلع بالسوق المحلية، في إطار الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم والذي تزيد خلاله معدلات الاستهلاك.

وأوضحت «جامع»، أن إقامة معارض أهلاً رمضان بالقاهرة والمحافظات يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجات الشهر الكريم بأسعار تناسب الجميع، مشيرة إلى أن المعارض الداخلية تسهم في زيادة المعروض من السلع الأساسية ومن ثم إحداث توازن في الأسعار والتصدي لموجات الغلاء.

نيفين جامع : حريصون على تنظيم المعارض السلعية بكافة المحافظات

وأشارت الوزيرة إلى حرص مجلس الوزراء على تعظيم قيمة المنتجات المصرية التي تتمتع بجودة عالية وأسعار تنافسية من خلال إقامة المعارض السلعية التي تلبي احتياجات المستهلك المصري وبأسعار في متناول الجميع وذلك في إطار سياسة الدولة لتخفيف العبء عن الفئات الأكثر احتياجاً.

وأضافت أن هناك تنسيق مستمر مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات والمنتجين بهدف توفير احتياجات السوق المحلية من السلع والمنتجات الغذائية في ظل التداعيات الاقتصادية التي يشهدها العالم حاليا، مشيرة إلى الدور الهام للقطاع الخاص في دعم جهود الدولة لتوفير احتياجات السوق المحلية والعمل على استقرار الأسعار ومواجهة الارتفاعات غير المبررة بها.