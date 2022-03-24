الجامعات: انطلاق اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني خلال أبريل

تستعد الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية لامتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني 2022 «الميدتيرم»، المقرر خلال شهر أبريل المقبل، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وأكدت مصادر بوزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات أن الجامعات ستبدأ خلال الفترة المقبلة امتحانات الميدتيرم، منوهة إلى أنها ستكون في مواعيدها وفقاً للجداول المعلنة والمحددة من قبل مجالس الكليات مع التشديد على تطبيق إجراءات مواجهة كورونا .

امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه لا يوجد أي تغيير بشأن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني مع التأكيد على إجراءات كورونا والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي، لافتا إلى أن الجامعات ملتزمة بجميع قرارات مجلس الوزراء و الأعلى للجامعات الحكومية فيما يتعلق بامتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني.

امتحانات الميدتيرم

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل ، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، على الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية فيما يتعلق بمواعيد الدراسة وامتحانات الفصل الدراسي الثاني و امتحانات منتصف الفصل الدراسي «الميد تيرم»، مؤكداً على أن الدراسة منتظمة بالفصل الدراسي الثاني دون رصد أي مشكلات بشأنها حتى الآن، لافتا إلى أن هناك استعدادات تتم على أعلى مستوى لمواجهة أي سيناريوهات تتعلق بأزمة كورونا.

ومن ناحيته، أكد الدكتور محمد محجوب، رئيس جامعة الأقصر، على أن امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري ستنطلق خلال شهر أبريل المقبل، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، لافتا إلى أن هناك تنسيق تام مع الجهات المعنية للاستعداد لكافة سيناريوهات كورونا .