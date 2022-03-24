التعليم العالي: وفرنا أماكن للعائدين من أوكرانيا بجامعات خاصة.. والاختبارات الإثنين

تنتهي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، بالتنسيق مع وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، من استقبال الطلاب المصريين الدارسين في الجامعات الأوكرانية، والراغبين في التحويل إلى الجامعات الخاصة أو الحكومية، وذلك بعد الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت بنهاية فبراير الماضي، وما زالت مستمرة حتى الآن.

وقال الدكتور محمد حلمي الغرّ، أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، إنّ الوزارة انتهت من توفير أماكن للطلاب في الجامعات الخاصة والأهلية، مشيرا إلى أنّ الاختبارات المقرر أن يخوضها الطلاب الإثنين المقبل، وضعها خبراء متخصصون.

الطلاب المصريين في الجامعات الأوكرانية

وأوضح الغرّ لـ«الوطن»، أنّ الجامعات أنهت استعداداتها للاختبارات المقرر تنفيذها، والتي تهدف إلى تحديد مستويات الطلاب والتأكد من إتمامهم المواد الدراسية المؤهلة للتخصصات، لافتا إلى أنّه جرى التأكيد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا.

وتابع أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أنّ التسجيلات والتحويلات للجامعات الخاصة، موجّهة فقط إلى الطلاب المصريين الدراسين في أوكرانيا، وليس أي دولة أخرى.

الجامعات الخاصة

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات الخاصة، انتظام أعمال الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، وفقا للخريطة الزمنية التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية.

وأكد الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل لـ«الوطن»، انتظام العمل خلال شهر رمضان، وأنّه لا توجد أي قرارات تأجيل أو تعطيل للدراسة، كما جرى التشديد والتأكيد على ضرورة انتهاء اليوم الدراسي خلال شهر رمضان قبل أذان المغرب بساعتين، مع الالتزام بالإجراءت الاحترازية لمجابهة كورونا.