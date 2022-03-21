الجامعات الأهلية: مصروفات الطلاب القادمين من أوكرانيا وفقا للساعات المعتمدة

أكد الدكتور محمد عبدالحميد شعيرة، المشرف على الجامعات الأهلية، ورئيس القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات، أن الجامعات الأهلية، على أتم الاستعداد لاستقبال الطلاب المصريين الدراسين بالجامعات الأوكرانية، القادمين بعد العملية العسكرية الأخيرة بين دولتي روسيا وأوكرانيا، وأن هناك أماكن شاغرة عديدة بمختلف الكليات.

استقبال الطلاب بعد الانتهاء من الاختبارات المقررة وفقا لضوابط مجلس الوزراء

أشار المشرف على الجامعات الأهلية ورئيس القطاع الهندسي بالمجلس الأعلى للجامعات، إلى أن استقبال الطلاب، سيتم بعد الانتهاء من الاختبارات المقررة لهم، وفقا لضوابط مجلس الوزراء واجتيازها، منوها بأن جميع التخصصات متاحة لهؤلاء الطلاب.

استعدادات على أعلى مستوى لاستقبال الطلاب بمختلف الكليات

أضاف المشرف على الجامعات الأهلية في تصريحات لـ«الوطن»، أن الأماكن المتاحة لطلاب الجامعات الأوكرانية بالسنوات الأولى من التخصصات العليمة والإنسانية، «الفرقة الأولى والثانية» فقط، وأن الفرق الأعلى من ذلك الراغبة في التحويل، ليس لها مكان في الجامعات الأهلية، نظرا لحداثة نشأة الجامعات، مشيرا إلى أن هناك استعدادات على أعلى مستوى، لاستقبال الطلاب بمختلف الكليات.

محاسبة الطلاب وفقا لعدد الساعات المعتمدة المقررة

وبشأن المصروفات الدراسية، أوضح المشرف على الجامعات الأهلية، أنه سيتم محاسبة الطلاب، وفقا لعدد الساعات المعتمدة المقررة لهم خلال العام الدرراسي الجاري، وأنه لا زيادة في القمية المحددة لها منذ بداية العام الدراسي، مؤكدا على أن الدراسة بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021/ 2022، منتظمة دون رصد أية مشكلات بشأنها حتى الآن، وأن الجامعات الأهلية الأربعة، ملتزمة بقرارات المجلس الأعلى للجامعات، فيما يتعلق بالخريطة الزمنية للعام الدراسي الجاري.

غلق باب التسجيل للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية الخميس المقبل

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور محمد حلمي الغر، أمين مجلس الجامعات الخاصة، غلق باب التسجيل للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية، يوم الخميس المقبل، للطلاب المصريين الدراسين بالجامعات الأوكرانية، والعائدين بعد العملية العسكرية الأخيرة بين دولتي روسيا وأوكرونيا.