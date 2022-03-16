الصحة تفحص 1.5 مليون طالب بالصف الأول الإعدادي ضمن «100 مليون صحة»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فحص مليون و566 ألفا و850 طالبا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن فيروس «سي» بين طلاب المدارس بالصف الأول الإعدادي تحت شعار «100 مليون صحة» بالمجان للعام الرابع على التوالي، منذ انطلاق المبادرة يوم 21 نوفمبر الماضي وحتى اليوم.

خلو مصر من فيروس سي

يأتي ذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، باستمرار عمل المبادرة لمدة 5 أعوام على التوالي لطلاب المرحلة الإعدادية، لضمان الحفاظ على خلو مصر من فيروس سي.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنّ المبادرة تستهدف فحص 2 مليون و500 ألف طالب بالصف الأول بالمرحلة الإعدادية خلال العام الدراسي الحالي، لافتا إلى أنّ المحافظات الأعلى في نسبة الفحص منذ انطلاق المبادرة، هي القاهرة، حيث جرى فحص 144 ألفا و926 طالبا، تليها محافظة الجيزة 143 ألفا و719 طالبا، ثم محافظة البحيرة 121 ألفا و79 طالبا، ثم محافظة القليوبية 105 آلاف و131 طالبا.

كواشف سريعة لفحص الطلاب

من جانبه، قال الدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إنّ العمل بالمبادرة يتضمن إجراء الفحص للطلاب داخل المدارس بواسطة الكواشف السريعة، من خلال 419 فريق طبي بالهيئة العامة للتأمين الصحي.

وأكد ضاحي، إجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان للحالات التي ثبتت إصابتها بفيروس سي من الطلاب، وذلك بعد إحالتهم إلى لجان الكبد الموزعة بفروع الهيئة العامة للتأمين الصحي على مستوى محافظات الجمهورية، فور اكتشاف إصابتهم خلال الفحص بالمدارس.