إحالة 32 موظفاً بالمصالح الخدمية والصحية في البحيرة للتحقيق

شنت الوحدات المحلية في عدد من المراكز بمحافظة البحيرة حملات تفتيشية على المصالح الحكومية ومرافق الخدمات، خلال الساعات القليلة الماضية، بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة، للتصدي لممارسات الإهمال والتقصير، وضمان حسن سير العمل والانضباط الوظيفي للعاملين بمختلف المؤسسات الخدمية.

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الموظفين المقصرين

أسفرت الحملات عن إحالة 28 من العاملين بالوحدات الصحية والمصالح الحكومية في مركز الدلنجات للتحقيق، لتركهم العمل أثناء المواعيد الرسمية، كما تم إحالة 4 من العاملين بالوحدة الصحية بقرية «فرنوى»، التابعة لمركز شبراخيت، للتحقيق أمام الشؤون القانونية، لتركهم العمل بدون سند قانوني، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين.

محافظ البحيرة يوجه بتشديد حملات الانضباط الإداري

ووجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية في بمدن ومراكز المحافظة، كما شدد على إلتزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية، مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من يثبت إهماله أو تقصيره في أداء مهامه الوظيفية.

ونفذت الرقابة والمتابعة بمركز كفر الدوار، خلال اليومين الماضيين، حملات رقابية مكثفة على المصالح الحكومية والخدمية، للوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والانضباط الإداري، حيث أسفرت تلك الحملات عن إحالة 15 موظفاً للتحقيق، لعدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

كما وجه محافظ البحيرة بتكثيف حملات الرقابة بمختلف أشكالها وأنواعها، ومن بينها حملات الرقابة على الأسواق والمحال التجارية، لضبط الأسعار، وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأسفرت الحملات على الأسواق بمركز شبراخيت، عن تحرير 10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وعرض منتجات غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير 5 محاضر بمركز دمنهور، لعدم الإعلان عن الأسعار.