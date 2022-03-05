صرف منح استثنائية لأسر 17 عاملا ضحايا معدية أشمون ومصنع طوب الدقهلية

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، توجيهات فورية للجنة المركزية لمتابعة تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة، ومديري مديريات القوى العاملة في محافظتي المنوفية والدقهلية، بصرف منح استثنائية لأسر عمال ضحايا حادث غرق معدية مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وضحايا ومصابي حادث سقوط مدخنة مصنع طوب طفلي بميت غمر بالدقهلية، من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة.

صرف منح استثنائية لضحايا مصنع الطوب بالدقهلية

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إنّ توجيهات الوزير جاءت فورية بمجرد عرض مذكرة بالحادث الخاص بسقوط مدخنة المصنع على العاملين به نتيجة ظروف خارجة عن إرادة المنشأة، بسبب الرياح والأمطار والبرق التي حدثت، خلال الأيام القليلة الماضية، وأنّ إهمال التعليمات أسفر عنه وفاة 4 عمال تحت الأنقاض وهم «أحمد عبدالله محمد الحفناوي، وإبراهيم مصطفى أبو زيد، ومحمد إبراهيم عبدالحي سليمان، وسحر سمير أحمد القباني» من العمالة غير المنتظمة بالمصنع.

كما أسفر الحادث عن إصابة 5 عمال وهم «خالد أحمد شعبان الطنطاوي، وعمرو رزق سليمان، ورضا عبدالهادي عثمان، وأحمد محمد شحاته، وخالد كمال».

المنح الاستثنائية تشمل أسر 8 عمال زراعة موسمية

وشملت المنح الاستثنائية أسر 8 عمال زراعة موسميين، تعرضوا لحادثٍ آخر في مركز أشمون بالمنوفية، وهو غرق معدية محملة بسيارة عليها 8 من عمال الزراعة الموسميين.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أنّ وزير القوى العاملة وجّه بحصر شامل للعمالة غير المنتظمة بكل مصانع الطوب الواقعة بمدينة ميت غمر، فور علمه بحادث مصنع الطوب الطفلي بقرية أبو نبهان طريق المنصورة السريع بميت غمر ، لإدراجها ضمن منظومة العمالة غير المنتظمة بالمديرية، وصرف منح الرعاية الاجتماعية والصحية الدورية، فضلا عن عمل وثيقة تأمين تكافلي لهم ضد الحوادث الشخصية تغطي الوفاة، والعجز الكلي المستديم، والجزئي بقيمة 200 ألف جنيه تتحملها حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة بالوزارة، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي.