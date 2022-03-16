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إصابة 16 عاملا في اصطدام «تريلا» بسيارة نقل على «صحراوي الأقصر»

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أبو الحسن عبدالستار
12:47 ص | الأربعاء 16 مارس 2022
حادث

حادث

أصيب 16 عاملا من عمال المزارع، مساء أمس الثلاثاء، أثناء عودتهم من العمل إثر اصطدام سيارة «تريلا» بسيارة ربع نقل كان يستقلها العمال بالطريق الصحراوي الغربي أمام قرية الكيمان بإسنا جنوب الأقصر.

تلقى اللواء خالد عبدالحميد، مدير أمن الأقصر، بلاغا بإصابة 16 عاملا كان يستقلون سيارة ربع نقل أثناء توقفهم للاستراحة بكافيتريا على الطريق الصحراوي، حيث اصطدمت التريلا أثناء رجوعها للخلف بسيارة العمال، ما أدى إلى إصابة العمال بجروح وكسور.

12 سيارة إسعاف

وعلى الفور انتقلت 12 سيارة إسعاف لنقل المصابين، حيث تم نقل 8 مصابين لمستشفى حورس التخصصي، و8 آخرين لمستشفى إسنا التخصصي، وأفاد مصدر بصحة الأقصر، بأن الإصابات تنوعت ما بين كسور وجروح ونزيف واشتباه ارتجاج في المخ وسحجات وهناك حالات خطيرة تم نقلها للعناية المركزة، فيما يخضع باقي المصابين للعلاج بقسم الطوارئ.

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بقلم أبو الحسن عبدالستار