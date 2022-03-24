محافظ الشرقية يخفّض سعر اللحوم الطازجة: سنتصدى للغلاء وجشع التجار

قرر الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، خفض سعر كيلو اللحوم البلدية الطازجة من 130 جنيها لتصبح 125 جنيها، حرصا من المحافظة على التصدي للغلاء وجشع التجار وتيسيرا على المواطنين.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الشرقية منفذ بيع اللحوم البلدي الطازجة بأسعار مخفضة للمواطنين، والمُقام بجوار ديوان عام المحافظة بمدينة الزقازيق، تنفيذا لمبادرة محافظة الشرقية لمكافحة الغلاء وتحت شعار «في حب مصر».

خدمة محدودي الدخل والمواطنين البسطاء

وأكد محافظ الشرقية، أنّ الهدف من إقامة مثل هذه المنافذ هو خدمة محدودي الدخل والمواطنين البسطاء ومساعدتهم في شراء احتياجاتهم من اللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين استعدادا لاستقبال شهر رمضان الفضيل.

شوادر السلع بأسعار مخفضة

وأوضح محافظ الشرقية، أنّ المحافظة نسّقت مع عدد من كبار تجار الجملة لإقامة معارض وشوادر بمختلف مركز ومدن المحافظة لتقديم السلع الاستهلاكية واحتياجات شهر رمضان بأسعار مخفضة عن السوق، وتزويدها بكميات من اللحوم الطازجة ومنتجات الألبان للتصدي للغلاء والوصول إلى المواطنين الأكثر احتياجا.

رافق محافظ الشرقية، المهندسة لبنى عبدالعزيز، نائبة المحافظ، والمهندس محمد الصافي، السكرتير العام المساعد، واللواء السعيد عبدالمعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية، والمحاسب نبيل فاروق، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، وعدد من نواب البرلمان.