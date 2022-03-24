محافظ الجيزة يفتتح أول منافذ بيع الخضار والفاكهة.. «اشتري بسعر الجملة»

افتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أول منافذ لبيع الخضراوات والفاكهة بسوق الجملة بالسادس من أكتوبر لبيع التجزئة بأسعار الجملة بالإضافة إلى منافذ لبيع السلع التموينية الأخرى وياميش رمضان بتخفيضات تصل الي ٣٠ % عن مثلها بالأسواق الخارجية .

واكد راشد أن المنافذ الجديدة تأتى فى إطار توسع المحافظة فى إقامة عدد من المنافذ الثابتة والمتحركة والمعارض وذلك لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك مضيفاً بانها تضم ٩ باكيات لبيع الخضار والفاكهة والسلع التموينية وياميش رمضان للجمهور التجزئة بسعر الجملة بمقر سوق الجملة بالسادس من أكتوبر وذلك كمرحله اولي سوف يتم التوسع في اقامتها لضمان تحقيق نفع أكبر للمواطنين مؤكداً انه تم الاتفاق مع تجار سوق الجملة لتوفير الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة عن الاسواق الخارجية .

كما أكد محافظ الجيزة انه تقرر إعفاء المواطنين من سداد اي رسوم لدخول سوق الجملة والحصول علي احتياجاتهم في اطار التسهيلات التي تقدمها محافظة الجيزة لمواطنيها .

وأوضح ان محافظة الجيزة اتخذت عدداً من الخطوات في مجال إتاحه السلع التموينية وضبط الاسعار حيث تم افتتاح معرض أهلا رمضان بالأمس على أرض المعارض بمنطقة فيصل على مساحة ٢٠٠٠م و يضم منتجات ٨٠ عارضاً لجميع السلع الغذائية بتخفيضات تصل الي ٣٠% بالاضافه الي انشاء ٧ معارض اخري لتغطي كافه قطاعات المحافظة الي جانب ذلك هناك ٧٠٠ سيارة ثابته ومتنقلة ومنفذ بيع تابعين لمديرية التموين والقوات المسلحة والشرطه لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن بأسعار مخفضة .

وناشد المحافظ المواطنين بشراء احتياجاتهم من خلال هذه المنافذ لمواجهة جشع بعض التجار .

واضاف راشد ان غرفه عمليات محافظة الجيزة تتلقي اي شكاوي من المواطنين علي مدار اليوم بشأن اي غلاء في اسعار السلع او ممارسات احتكارية او وجود نقص باي سلعه ويتم التعامل الفوري معها من خلال وسائل التواصل المتاحة على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371 ، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة الواتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453.

رافق المحافظ خلال افتتاح المنافذ اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد وعلي عبد الصادق رئيس جهاز سوق الجمله وطلعت حسن مدير مديرية التموين بالجيزة .