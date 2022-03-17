محافظ الجيزة يوجه بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق لمنع الاحتكار

عقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، اجتماعا موسعا مع القيادات التنفيذية بالمحافظة، لبحث الوسائل المناسبة لمنع الممارسات الاحتكارية وتكثيف المعروض من المنتجات والسلع الاستهلاكية لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مخفضة.

ووجه محافظ الجيزة بتكثيف الرقابة على الأسواق والمحال والسلاسل التجارية، واتخاذ ما يلزم نحو منع الممارسات الاحتكارية ومحاولات التلاعب بالأسعار أو تداول سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

زيادة أعداد المنافذ الثابتة والمتحركة

كما أكد «راشد» على زيادة أعداد المنافذ الثابتة والمتحركة، خاصة بالقرى والمراكز والمدن، وتغطية كل التجمعات السكنية ومناطق الكثافات، على أن يستمر العمل بها حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وذلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالجيزة والسلاسل التجارية وسوق الجملة بمدينة 6 أكتوبر لمد تلك المنافذ والمجمعات باحتياجاتها طوال فترة عملها.

وفي سياق آخر، شدد راشد على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة الرصد المبكر لحالات التعدي والبناء المخالف إلى جانب مراجعة تقارير الرصد الخاصة بوحدة المتغيرات المكانية، واتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ أعمال الإزالات أولا بأول في المهد وحتى سطح الأرض، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، إلى جانب تنفيذ أعمال الإزالة للتعديات على الأراضي أملاك الدولة التي لم يتم التصالح عليها وسرعة استردادها من غير الجادين في استكمال إجراءات التقنين.

تسهيل إجراءات التصالح على المواطنين

كما شدد المحافظ على ضرورة التنسيق لتسهيل إجراءات التصالح على المواطنين وسرعة البت في الطلبات المقدمة وسرعه إنجازها.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه المحافظ بحضور إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، واللواء علاء بدران، السكرتير العام، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديري المديريات والإدارات ومسؤولي الأجهزة والهيئات المعنية بالمحافظة.