آخر استعدادات السعودية لأداء العمرة في رمضان للتيسير على المعتمرين

تواصل المملكة العربية السعودية، استعداداتها لموسم عمرة شهر رمضان الكريم، حيث ذكرت صحيفة عكاظ السعودية، اليوم، أن عدد من الجهات العاملة في ملف خدمة المعتمرين خلال شهر رمضان، شرعوا في تجهيز مواقف سيارات المعتمرين بالمداخل الرئيسية للأراضي المقدسة، على نحو يساهم في تسهيل الأجواء أمام المعتمرين.

وتأتي الاستعدادات تزامنا مع عدد من القرارات التي اتخذتها المملكة خلال الأيام الماضية بشأن أداء الصلوات خلال شهر رمضان، وكذلك شروط السفر إلى السعودية بصفة عامة، وبعضها يخص ضوابط أداء العمرة.

تهيئة 5 مواقف سيارات تمهيدا لأداء العمرة في رمضان

وأوضحت الصحيفة أنه يجري تهيئة المواقف من خلال وضع علامات خاصة تتعلق بمسارات الدخول والخروج لسيارات المعتمرين القادمين من كل كل مناطق ومحافظات المملكة العربية السعودية.

كما سيتم تخصيص مسارات خاصة لحافلات النقل العام المختلفة وكذلك سيارات الأجرة الخاصة، في إطار الجهد المبذول لتيسير أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان أمام قاصدي بيت الله الحرام.

ومن شأن تجهيز هذه المواقف الخمسة خلق حالة من الانسيابية والسرعة في دخول وخروج المعتمرين من وإلى الحرم المكي على مدار الساعة.

السعودية تنهي العمل بالإجراءات الاحترازية وتسهيلات لأداء العمرة

وكانت المملكة العربية السعودية قررت مؤخرا رفع الإجراءات الاحترازية التي كانت متبعة لمواجهة فيروس كورونا، والتي كان في مقدمتها إلغاء الالتزام بالتباعد الاجتماعي في الحرمين الشريفين وكذلك بقية مساجد المملكة.

كما أنهت السعودية العمل بضرورة تقديم مسحة بي سي آر سلبية للقادمين إليها، كما ألغت مسألة الدخول إلى الحجر الصحي المؤسسي فور القدوم إلى المملكة، كأحد أهم شروط السفر إلى السعودية، ومتطلبات العمرة بطبيعة الحال في السابق.

ومن شأن هذه الإجراءات تخفيض تكلفة أداء العمرة، حيث سيتم توفير مقابل إجراء مسحة بي سي آر، وكذلك الخضوع للحجر المؤسسي في أحد فنادق المملكة العربية السعودية.