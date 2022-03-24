«التعليم» تدرس عقد امتحانات تدريبية لطلاب الثانوية العامة في رمضان 2022

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الوزارة تواصل العمل على الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الثانوية العامة 2022، والمنتظر عقدها في 11 يونيو المقبل، وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم اللجان بشكل دوري وقياس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول الامتحانات، للاطمئنان على سلامتهم وأرواحهم.

امتحانات تدريبية لطلاب الثانوية العامة في رمضان 2022

وقال وزير التعليم، خلال تصريحات على صفحته الشخصية عبر فيس بوك، إنّ الوزارة تدرس عقد امتحانات تدريبية لطلاب الثانوية العامة خلال شهر رمضان 2022، والتي لن تكون بدرجات وليس بها نجاح ورسوب، لكنها ستكون لإعداد الطلاب جيدا قبل الامتحانات النهائية، موضحا أنّه لن يتم تعديل مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2022، بسبب جائحة كورونا.

امتحانات الثانوية العامة 2022 في مواعيدها المحددة

وأوضح «شوقي» أنّ امتحانات الثانوية العامة 2022 ستعقد في مواعيدها المحددة سلفا طبقا للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2021-2022، وسيتم تنفيذ إجراءات مشددة داخل لجان الثانوية العامة، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، منوها بأنّه سيتم حظر وجود الباعة الجائلين بمحيط اللجان، لمنع الزحام وللحد من انتشار فيروس كورونا.

رمضان لن يؤثر على عقد الامتحانات

وفيما يخص عقد الامتحانات التدريبية لطلاب الثانوية العامة والشهرية لطلاب الصف الرابع الابتدائي في رمضان 2022، أوضح وزير التعليم خلال تصريحات لـ«الوطن»، أنّ شهر رمضان لن يكون له تأثير على أداء الامتحانات التدريبية لطلاب الثانوية العامة والامتحانات الشهرية لطلاب الصف الرابع الابتدائي.

وتابع أنّ الوزارة تواصل العمل على تطوير المناهج الدراسية لمختلف المراحل التعليمية، علاوة على تحديث وتطوير نظم الامتحانات، لاعتمادها على الفهم ونتاج التعلم، وليس الحفظ والتلقين.