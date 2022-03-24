وزير التعليم: نسعى لعقد امتحانات إلكترونية دون استخدام إنترنت

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، التفاصيل النهائية لامتحانات الصف الأول الإلكترونية، التي عقدت على منصة الامتحانات الإلكترونية في الفترة من 20 حتى 22 مارس الحالي، مؤكدا أنّ نسبة نجاح الامتحانات بلغت 100% وهو ما تسعى الوزارة إلى تحقيقه فيما بعد.

وأضاف شوقي، في تصريحات عبر صفحته على فيس بوك، أنّ تصحيح الامتحانات سيكون إلكترونيا دون تدخل أي عنصر بشري، موضحا أنّ الوزارة تسعى لأن تكون الامتحانات بنظام الكتاب المفتوح، ودون استخدام شبكات الإنترنت.

«شوقي»: الامتحانات الإلكترونية ستتم دون غش لتحقيق العدالة

ونوه الدكتور طارق شوقي، بأنّ الامتحانات الإلكترونية ستتم دون غش إلكتروني بما يضمن تحقيق العدالة بين الطلاب، والتخلص من ظاهرة التظلمات وقضايا المحاكم.

وفي سياق متصل، أكدت المديريات التعليمية، أنّ امتحانات الصف الأول الثانوي الإلكترونية سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات، وجرى تخصيص فرق تطوير تكنولوجي في جميع المدارس بهدف مساعدة الطلاب للدخول على منصة الامتحان وحل أي مشكلة تواجههم.

«حشمت»: نسبة حضور الطلاب للامتحانات تجاوزت 95%

وقال جمال حشمت، مدير إدارة السلام التعليمية، إنّ نسبة حضور الطلاب للامتحانات تجاوزت 95%، والامتحانات سارت بصورة منظمة ووسط تنفيذ الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف حشمت لـ«الوطن»، أنّ أكثر من 3600 طالب دخلوا على منصة الامتحان، وأشادوا بنوعية الأسئلة التي ركزت على الفهم وليس الحفظ والتلقين.

من جانبه، قال عاطف إبراهيم، مدير إدارة الدقي التعليمية، إنّ الإدارة شكلت غرفة عمليات لمتابعة سير الامتحانات في المدارس، بالتنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم في المحافظة، مؤكدا في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّه لم يتم رصد أي مشكلات في الامتحانات الإلكترونية، والطلاب أشادوا بالأسئلة التي ركزت على فهم مخرجات التعلم.