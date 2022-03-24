وزير التعليم يعلن إتاحة الكتاب المدرسي على منصة امتحانات أولى ثانوي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الوزارة تعمل على إتاحة الكتاب المدرسي كمرجع على منصة الامتحان الإلكترونية داخل اللجان الخاصة بسنوات النقل في الثانوية العامة، مؤكدًا أن الوزارة لن تعتمد فيما بعد على ورقة مفاهيم.

وحث «شوقي» الطلاب على ضرورة التدريب بشكل جيد على الامتحانات الإلكترونية والاستفادة من التجربة للاستعداد للامتحانات النهائية، والاستفادة من المنصات التعليمية التي وفرتها الوزارة مثل منصة حصص مصر التعليمية ومنصة إدارة التعلم ومنصة البث المباشر.

«شوقي»: الوزارة حرصت على التنسيق الكامل مع جميع المديريات والإدارات

وأضاف «شوقي»، في تصريحات على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنّ الوزارة حرصت على التنسيق الكامل مع جميع المديريات التعليمية للوقوف على سير الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصف الأول الثانوي، موضحاً أن نسبة نجاح الامتحانات بلغت 100%.

من جانبها، أكدت المديريات التعليمية، أن الامتحانات الإلكترونية أتاحت فرصة لتدريب الطلاب على نمط الأسئلة التي تركز على الفهم وليس الحفظ والتلقين، موضحة أن الطلاب أشادوا بنوعية الأسئلة وبطبيعة عمل المنصة.

«عبدالتواب»: الامتحانات الإلكترونية عقدت في المدارس داخل لجان مؤمنة ومراقبة

وقال محمد عبدالتواب، مدير مديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، إنّ الامتحانات الإلكترونية عقدت في المدارس داخل لجان مؤمنة ومراقبة جيداً بالتنسيق مع جميع الإدارات التعليمية، موضحاً أن المديرية وفرت فرق تطوير تكنولوجي في جميع المدارس لمساعدة الطلاب.

وأضاف «عبدالتواب» لـ«الوطن»، أن المدارس تعاملت بحزم مع غياب الطلاب، مؤكداً أن الوزارة وفرت هذه الامتحانات للتدريب، مشيراً إلى أنه غير مسموح لأي مدرسة بالتهاون في التعامل مع غياب الطلاب سواء عن الامتحانات أو عن الدراسة الفعلية.

«سلومة»: منعنا دخول أي طالب للامتحانات بالهاتف المحمول

من جانبه، قال أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، إنه تم توجيه جميع المدارس بمنع دخول أي طالب للامتحانات بالهاتف المحمول بما يضمن سير الامتحانات وفق القواعد المنصوص عليها.