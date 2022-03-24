تحذير عاجل للمدارس الخاصة لسداد نسبة الـ1% لصندوق دعم المشروعات

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع المديريات والإدارات التعليمية بضرورة إتخاذ ما يلزم نحو إحالة المدارس الخاصة والدولية المخالفة للقانون رقم 213 لسنة 2020 بإنشاء صندوق دعم وتمويل وتشييد المشروعات التعليمية، والقرر الوزاري رقم 148 لسنة 2021 إلى لجنة شئون التعليم الخاص والدولي بالمديريات والإدرات لإعمال شئونها في ضوء أحكام القرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014 بشأن التعليم الخاص.

التعليم: المديريات ملزمة بإرسال بيانات المدارس الخاصة والدولية آخر مارس

وشددت الوزارة في الكتاب الدوري رقم 6 بتاريخ 22 مارس الجاري، على التزام المديريات والإدارات التعليمية في موعد غايته نهاية شهر مارس من كل عام دراسي بإرسال البيانات المتعلقة بجميع المدارس الخاصة والدولية وصور طبق الأصل من ايصالات السداد أو التحويل على حساب الصندوق بالبريد المصري لمستحقات الصندوق، مؤكدة على جميع المخاطبين بأحكام القانون والقرار الوزاري إتخاذ ما يلزم لتفعيل القانون كل فيما يخصه.