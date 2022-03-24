آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا .. استقالة وزير الزراعة في العاصمة كييف

ذكرت وكالة «رويترز»، أن وزير الزراعة الأوكراني «رومان ليشينكو»، استقال من منصبه، دون ذكر أسباب وأكدت الوكالة أن «ليشينكو»، صرح أمس أن إنتاج منطقة بذر المحاصيل الربيعية في أوكرانيا قد تنخفض بأكثر من النصف هذا العام بسبب الغزو الروسي للبلاد، وتابع أنه يمكن أن يتسبب ذلك في عرقلة الإمدادات الغذائية في أجزاء أخرى من العالم، وذلك ضمن آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.

وشغل ليشينكو هذا المنصب منذ ديسمبر 2020، وقانونا، يجب على البرلمان الأوكراني التصويت على قبول الاستقالة لتكون سارية كأبرز أزمة داخل الحكومة الأوكرانية منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية، وفقا لتقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية.

كوليبا يناشد الاتحاد الأوروبي تجاهل مطلب بوتين

وفي سياق آخر، قال وزير خارجية أوكرانيا دميتري كوليبا على حسابه الرسمي، بموقع التدوينات القصيرة، تويتر، إن دفع ثمن النفط والغاز بالروبل سيكون بمثابة مساعدة الروس على قتل الأوكرانيين.

وحث «كوليبا»، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على رفض التعامل مع طلب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بضرورة دفع تكلفة النفط والغاز الروسيين بالروبل الروسي.

وتابع: «إذا قبلت أي دولة في الاتحاد الأوروبي بتنفيذ مطالب بوتين المهينة بدفع تكلفة النفط والغاز بالعملة الروسية، فسيعد ذلك وكأنهم يساعدون أوكرانيا بيد ويساعدون الروس على قتل الأوكرانيين باليد الأخرى، إنني أطلب البلدان المعنية اتخاذ خيار حكيم ومسؤول».

الاتفاق على سبعة ممرات إنسانية

من جانبها، قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني «إيرينا فيريشوك»، إنه تم الاتفاق على سبعة ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين من البلدات والمدن الأوكرانية، وذكرت وكالة أنباء رويترز أنه لم يكن هناك ممر آمن متفق عليه من ماريوبول، وقالت إن المدنيين الذين يحاولون مغادرة المدينة المحاصرة سيجدون وسائل نقل في مدينة بيرديانسك القريبة.

وأضافت أن الدولة الروسية لا تسمح بإنشاء ممر آمن من وإلى وسط المدينة الساحلية الجنوبية، وتعد بيرديانسك المدينة الساحلية حيث توجد تقارير تفيد بأن القوات الأوكرانية دمرت سفينة الإنزال الروسية «أورسك»، أثناء رسوها بميناء البحر الأسود.