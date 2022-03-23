مندوب روسيا في الأمم المتحدة يتهم أوكرانيا بمنع خروج المدنيين

اتهم مندوب روسيا في الأمم المتحدة، أوكرانيا، بمنع خروج المدنيين، وفقا لما ذكرت قناة «العربية»، في نبأ عاجل.

وأضاف مندوب روسيا في الأمم المتحدة، أن مشروع القرار الإنساني الروسي حول أوكرانيا، يدعو لوقف النار، منوها إلى أن العملية العسكرية في أوكرانيا هي لوقف الحرب في دونباس.

وأعلنت بريطانيا عن نيتها في إرسال 6000 منظومة صاروخية محمولة مضادة للدبابات لأوكرانيا

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، للبرلمان الفرنسي، قبل قليل، إن روسيا تستهدف المرافق الصحية في البلاد.

وأضاف الرئيس الأوكراني، أن «الدمار في ماريوبول، يذكرنا بما حدث خلال الحرب العالمية»، وتابع: «ندافع عن حريتنا وحرية أوروبا، وعلينا أن نضغط على روسيا للعودة للسلام».