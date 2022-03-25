حظك اليوم برج الأسد الجمعة 25-3-2022 عاطفيا ومهنيا.. حافظ على حقوقك

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، توقعاتها لمولود برج الأسد وحظك اليوم الجمعة الموافق 25 مارس على الصعيدين العاطفي والمهني، إذ يحمل اليوم تحذيرات يجب أن تنتبه لها حتى لا تخسر على كل المستويات وتخرج من اليوم أنت الخاسر الأكبر، فمن المعروف عنك عزيزي الأسد أنك من الأشخاص الذين لديهم اهتمام كبير بالمظهر ويهتم بملبسه واختيار ألوانه كثيرا.

كما يعرف عن مولود برج الأسد أنه شخص كريم وسخي جدا، ومبدع وعاطفي ويحب الكثيرين ويحب تقديم الدعم والعون والسند لهم في كافة المواقف التي يمر بها المحيطين حوله، ونوضح من خلال التقرير التالي، توقعات حظك اليوم لمواليد برج الأسد على المستويين العاطفي والعملي، وفق خبيرة الأبراج عبيرة فؤاد، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية.

حظك اليوم مولود برج الأسد مهنيا

وتقول خبيرة الأبراج مهنيا وعائليا لمولود برج الأسد أن القمر في منزلك السادس يضع اليوم على عاتقك الكثير لتنجزه وتتألق موهبتك في إدارة وتنظيم أعمالك، فقط حافظ على حقوقك.

حظك اليوم مولود برج الأسد عاطفيا

أما عاطفيا واجتماعيا، فاليوم تقول خبيرة الأبراج أنه رغم التشوش.. الشمس بمنزل الحظ قد تعدك بأوقات حلوة، فقط لا تبالغ في إظهار الخشونة والشدة وكن متفهما.