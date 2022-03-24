حظك اليوم برج القوس الخميس 24-3-2022 مهنيا وعاطفيا

قلبه الطيب وصدقه في العلاقات وكرمه في التعامل مع الآخرين يجعل من مولود برج القوس شخصية ذات شعبية كبيرة لدى المحيطين به؛ الأمر الذي يساعده كثيرا على النجاح في حياته الشخصية والاجتماعية والعملية، كما أنه يعتمد على الإرادة القوية، ولديه قدرة كبيرة على انتظار الأشياء، ويحب المغامرة كثيرا لتجربة كل ما هو جديد، ما يجعله يفوز دائما بغنائم تلك المغامرات، ويشتهر مولود هذا البرج بحبه للتنوع والتجديد والتغيير.

وطبيعته المرحة أيضا تجعل من مولود برج القوس شخصية مفعمة بالحيوية، يستطيع مواجهة الأشياء والأزمات والمشكلات بالمرح؛ الأمر الذي يخفف من حدة ووطأة تلك الأزمات، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نقدم له من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

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حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

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برج القوس والحب

يتميز مولود برج القوس بأنه لديه الكثير من المشاعر العاطفية في علاقته بشريك حياته، كما أنه يحب الاستمتاع بالحياة كثيرا، ما يجعله يرغب في مشاركة الطرف الآخر جميع أوقات الفرح والمرح والسفر.