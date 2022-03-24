حظك اليوم برج الدلو الخميس 24-3-2022 مهنيا وعاطفيا

مولود برج الدلو لديه الكثير من الصفات التي تجعل الكثير من الأشخاص يلتفون حوله، فهو شخصية مرحة بشكل كبير، لا يحب التقيد بتقاليد المجتمع على الإطلاق، يحرص على التفكير في مجريات الأمور بطريقة خارج الصندوق، كما أنه يفضل الاستقلال عن العائلة في وقت مبكر، ما يجعله يبحث عن فرص عمل حتى يستطيع الإنفاق على نفسه، كما أنه شخصية ذكية بشكل كبير، ويحب الخير والإنسانية ويبتعد عن الحقد والكره للأشخاص المحيطين به.

ويحب مواليد برج الدلو التقلد بالمناصب القيادية، كما أنه يحرصون على إحداث التوازن بين جميع أمور حياتهم، ويحبون مشاركة الأنشطة مع المقربين منه، ويبحث مولود هذا البرج دائما عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني والصعيد العاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر، وعليك أن تعتني بصحتك وتتجنب الزهو بنفسك وحافظ على السرية والكتمان.

حظك اليوم بقرج الدلو على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بالصبر وعدم التسرع في أقوالك وانفعالاتك، وانتبه من محاولات النصب والاحتيال.

برج الدلو في الحب

بالرغم من أن مولود برج الدلو شخصية عاطفية بشكل كبير، إلا أنه لا يميل إلى الزواج في سن مبكرة على الإطلاق، كما أنه لا يحب أن تكون حياته روتينية على الإطلاق، إذ أنه يحرص على السفر والتنقل من مكان إلى آخر.