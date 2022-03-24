رئيس أوكرانيا لـ الناتو: اعطونا 1% من دباباتكم وطائراتكم لصد روسيا

ألقى رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، كلمة أمام قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو»، حيث ناشد القادة زيادة الدعم العسكري لبلاده ضد القوات الروسية دون قيود، بحسب ما نقلت صحيفة جارديان البريطانية، حيث تأتي قمة الحلف المنعقدة في بروكسل تزامنا مع دخول العملية العسكرية الروسية أسبوعها الخامس، كما أعرب الرئيس الأوكراني عن رغبته في الحصول على أسلحة هجومية.

وتقدم دول حلف الناتو مساعدات عسكرية لأوكرانيا، لكن الرئيس الأوكراني يريد أكثر خصوصا الأسلحة الهجومية، كما طلب من قبل فرض حظر طيران فوق أوكرانيا، لكن الطلب الأخير لم يلق استجابة.

رئيس أوكرانيا يدعو حلف الناتو لدعم بلاده بأسلحة هجومية

وقال زيلنيسكي، متحدثا لقادة حلف الناتو عبر خدمة الفيديوكونفرانس، إن أوكرانيا بحاجة إلى المساعدة العسكرية دون قيود، لإنقاذ الناس والمدن الأوكرانية، بنفس الطريقة التي تستخدم بها روسيا ترسانتها الكاملة دون قيود ضد كييف.

وشكر الرئيس الأوكراني أعضاء الناتو على المعدات الدفاعية المقدمة لأوكرانيا حتى الآن، لكنه دعا إلى توفير أسلحة هجومية. وقال رئيس أوكرانيا لحلف الناتو: «يمكنك أن تعطينا 1٪ من جميع طائراتك. 1٪ من خزاناتك. واحد بالمئة من دباباتكم».

زيلينسكي يتهم روسيا باستخدام أسلحة الفوسفور

وفي سياق كلمته، اتهم الرئيس الأوكراني روسيا بنشر أسلحة الفوسفور المحرمة دوليا، دون تقديم أدلة أو تفاصيل، بحسب صحيفة جارديان.

وقال زيلينسكي: «هذا الصباح تم استخدام قنابل فوسفورية، قنابل الفوسفور الروسي تستخدم، قُتل الكبار مرة أخرى وقُتل الأطفال».

وأضاف أنه يمكن للحلف مرة أخرى أن يمنع موت الأوكرانيين بالضربات الروسية، من خلال تزويدنا بكل الأسلحة التي نحتاجها.

ويأتي اجتماع الناتو اليوم لبحث تطورات حرب روسيا وأوكرانيا، حيث يعتزم الحلف تشكيل 4 فرق قتالية جديدة تنتشر في الجانب الشرقي منه، وتحديدا في المجر ورومانيا وبلغاريا ومولدوفا.