زيلينسكي يدعو مجددا إلى منطقة «حظر طيران» أمام البرلمان الكندي

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، كندا وحلفاءها إلى بذل المزيد من الجهد لوقف الغزو الروسي لبلاده، بما في ذلك إنشاء منطقة حظر طيران مع تزايد الخسائر في صفوف المدنيين، قائلًا، في كلمة وجهها لأعضاء البرلمان الكندي، عن طريق تقنية الفيديو: «كم عدد صواريخ كروز الإضافية التي يجب أن تسقط على مدننا؟»، مشيرًا إلى مقتل 97 طفلاً حتى الآن.

وخلال حديثه، قوبل زيلينسكي بحفاوة بالغة، من جانب المشرعين وجاستن ترودو، رئيس الوزراء، وطلب منهم تخيل مدن ومعالم كندية كبرى تتعرض للهجوم، قائلًا: «جاستن، هل يمكنك أن تتخيل أن أطفالك يسمعون كل هذه الانفجارات الشديدة؟

زيلينسكي يشكر الحلفاء على الدعم

وشكر زيلينسكي كندا والدول الأوروبية على توفير الأسلحة والمساعدات الإنسانية، التي كانت حاسمة في صد الهجوم الروسي، مضيفًا: «لسوء الحظ، لم يضع هذا نهاية للحرب»، مشيرًا إلى أن هناك حاجة إلى المزيد من دول أوروبا وأمريكا الشمالية، بالإضافة إلى قائمة متزايدة من العقوبات التي تستهدف الأثرياء وذوي النفوذ الروس.

وفي نداء إلى 1.4 مليون أوكراني يعيشون في كندا، ثاني أكبر جالية في العالم، طلب زيلينسكي مساعدتهم، قائلًا: «نحن بحاجة إلى دعمكم. أظهروا أنكم أكثر من مجرد أصول أوكرانية».

كندا تؤكد دعمها الكامل لأوكرانيا

من جانبه، وصف رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الرئيس الأوكراني، بأنه صديق، وقال إن الأمة الاوكرانية المحاصرة تحظى بدعم كندا الكامل، وأنه يجب مساندة المستضعف.

وأضاف رئيس الوزراء الكندي: «نعتقد أنه عندما تكون القضية عادلة وصحيحة، فإنها ستنتصر دائمًا، بغض النظر عن حجم الخصوم، وهذا لا يعني أن الأمر سيكون سهلاً، حيث يدفع الأوكرانيون بالفعل تكاليف بشرية لا تحصى، فهذه الحرب غير الشرعية وغير الضرورية خطأ فادح، ويجب على بوتين أن يوقفها الآن».

وقبل الخطاب، كان البرلمان الكندي ممتلئًا بإحكام بالمشرعين وعائلاتهم وأفراد من الجمهور، وارتدى العشرات من البرلمانيين الزي الأصفر والأزرق وشرائط دعم لأوكرانيا.