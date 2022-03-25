سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 25-3-2022 في مصر

مازال سعر جرام الذهب عيار 21، عامل بحث مستمرة من جانب المواطنين، خاصة في ظل الارتفاعات والانخفاضات المستمرة لأسعار الذهب في الأسواق المالية خلال الأيام الأخيرة.

واختلفت شرائح البحث ما بين الراغبين في بيع الذهب، ولذلك فهم في انتظار ارتفاع الأسعار، أو شريحة أخرى من المقبلين على الزواج والذين ينتظرون انخفاض الأسعار.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ومن أجل تلبية رغبات كل الشرائح المتابعة لأسعار الذهب، تقدم بوابة «الوطن»، من خلال السطور التالية، أسعار الذهب اليوم الجمعة، وبشكل خاص سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة 25 مارس 2022، اختلافًا بسيطًا في أسعار كل من عيار 21 و18 و24.

سعر الذهب عيار 21

تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 25 مارس 2022، ما بين 990 إلى 1000 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 24

كما تراوح سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم الجمعة 25 مارس 2022، ما بين 1131 إلى 1.061 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، اليوم الجمعة 24 مارس 2022، ما بين 849 إلى 860 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

كما تراوح سعر الجنيه الذهب اليوم الجمعة 24 مارس 2022، ما بين 7920 إلى 8000 جنيه.

سعر كيلو الذهب اليوم

تراوح سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة 25 مارس 2022، ما بين 1,131,429 إلى 1,177,143 جنيه.

أسعار الذهب اليوم الجمعة في أسواق المال

وسجل سعر جرام الذهب من عيار 18 اليوم الجمعة، نحو 856.76 جنيه بقيمة 46.31 دولار، كما سجل جرام الذهب من عيار 24 اليوم نحو 1,142 جنيه، بما يعادل 61,74 دولار، وسجل الجنيه الذهب 7,705 جنيه، بما يعادل 433.61 دولار، وسجل جرام الذهب عيار 21 نحو 1,000 جنيه، بما يعادل 54.02 دولار.