سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس 24-3-2022 في مصر

يبحث كثيرون عن أسعار الذهب اليوم خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 عامل جذب لدى شريحة كبيرة من المصريين، حيث يرغب الكثيرون في معرفة مقدار الزيادة أو الانخفاض التي يتعرض لها الذهب خلال الأيام الأخيرة.

وأصبح سعر جرام الذهب عيار 21 محل تساؤل واستفسار من جانب شريحة كبير من المتابعين، خاصة فيما بين الشباب المقبلين على شراء الشبكة استعدادًا للخطوبة والزواج.

وفي إطار مواصل بوابة «الوطن»، تقديم كل الخدمات المختلفة لقرائها ومتابعية، فإننا نوضح من خلال السطور التالية، أسعار الذهب اليوم الخميس، وسعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، بكافة أنواعه بأسواق المال ومحلات الذهب.

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب اليوم الخميس الموافق 24 مارس 2022، اختلافا طفيفا بين كل من عيار 21 و18 و24.

سعر الذهب عيار 21

تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الخميس الموافق 24 مارس 2022، ما بين 990 إلى 1030 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 24

كما تراوح سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم الخميس الموافق 24 مارس 2022، ما بين 1131 إلى 1177 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما تراوح سعر جرام الذهب عيار 18، اليوم الخميس الموافق 24 مارس 2022، ما بين 849 إلى 833 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

كما تراوح سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس الموافق 24 مارس 2022، ما بين 7920 إلى 8240 جنيه.

سعر كيلو الذهب اليوم

تراوح سعر كيلو الذهب اليوم الخميس الموافق 24 مارس 2022، ما بين 1,131,429 إلى 1,177,143 جنيه.

أسعار الذهب اليوم الخميس في أسواق المال

كا سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الخميس، نحو 856.76 جنيه بقيمة 46.31 دولار، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الخميس، نحو 1,142 جنيه، بما يعادل 61,74 دولار، وسجل سعر الجنيه الذهب 7,705 جنيه، بما يعادل 433.61 دولار، كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 1,000 جنيه، بما يعادل 54.02 دولار.