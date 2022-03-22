سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 22-3-2022 في مصر

تفاوت ملحوظ شهدته أسعار الذهب اليوم، حسب ما ذكرت شعبة الذهب في الغرف التجارية، حيث شهدت تفاوتا ملحوظا عن أسعار الذهب اليومين الماضيين، بناء على الأسعار العالمية، وأسواق المال داخل مصر.

وفي ظل المتابعات المتواصلة والمستمرة التي تقدمها جريدة «الوطن»، لمتابعيها وقرائها، ومن خلال السطور التالية، نستعرض أسعار الذهب اليوم، بكل أنواعه في محلات الذهب، وأسواق المال، وهي كما يلي:

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 22 مارس 2022، تفاوتا بين عيار 21-18-24، مقارنة بأسعار الذهب خلال الـ48 ساعة الماضية.

سعر الذهب عيار21

سجل اليوم الثلاثاء، سعر جرام الذهب عيار 21 بين 925 إلى 935 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 24

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، وبناء على شعبة الذهب، بين 1,057 إلى 1,069 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء، بين 793 إلى 801 جنيه.

سعر الجنيه الذهب

وتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء، بين و7,400 إلى 7,480 جنيه.

سعر كيلو الذهب اليوم

وسجل سعر كيلو الذهب اليوم الثلاثاء، بين 1,057,143 إلى 1,068,571 جنيه.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في أسواق المال

ووصلت سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء من عيار 18، لنحو 825.57 جنيه بقيمة تصل إلى نحو 46.46 دولار، في حين وصل سعر كيلو الذهب اليوم لنحو 1,100,743 جنيه، أي ما يعادل 61,942 دولار، بينما سجل سعر الجنيه الذهب لنحو 7,705 جنيه، أي ما يعادل نحو 433.61 دولار.

وسجل سعر جرام الذهب من عيار 21 نحو 963.17 جنيه، أي ما يعادل 54.20 دولار، في حين سجل سعر الجرام من عيار 24 لقيمة 1,101 جنيه، أي بنحو 61.94 جنيه.