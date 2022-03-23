سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 23-3-2022 في مصر

الذهب من أكثر الأمور التي تشغل بال البعض حاليًا خاصة بعدما تجاوز سعره حدود الألف جنيه، إذ يتساءلون عن أسعاره في الأيام المقبلة ويرغبون في معرفة بعض النصائح قبل الشراء خاصة أن المقبلين على الزواج يشتري أغلبهم جرام الذهب عيار 21، وشهدت أسعار الذهب خلال الساعات الماضية تفاوتًا ملحوظًا وفق ما ذكرت شعبة الذهب في الغرف التجارية.

وفيما يلي تستعرض «الوطن»، أسعار الذهب اليوم وسعر عيار 21 اليوم، بكل أنواعه في محلات الذهب، وأسواق المال، وهي كما يلي:

أسعار الذهب اليوم

سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء الموافق 23 مارس 2022، تفاوتًا بين عيار 21-18-24، وهو ما نستعرضه في السطور التالية

سعر الذهب عيار21

تراوح سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء، بين 990 إلى 1030 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 24

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 24، بين 1,131 إلى 1,177 جنيه.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء، بين 849 إلى 833 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

وتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء، بين و7,920 إلى 8,240 جنيه.

سعر كيلو الذهب اليوم

وتراوح سعر كيلو الذهب اليوم الأربعاء، بين 1,131,429 إلى 1,177,143 جنيه.

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في أسواق المال

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء، نحو 856.76 جنيه بقيمة تصل إلى نحو 46.31 دولار، وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم لنحو 1,142 جنيه، أي ما يعادل 61,74 دولار، بينما سجل سعر الجنيه الذهب لنحو 7,705 جنيه، أي ما يعادل نحو 433.61 دولار، وسجل سعر جرام الذهب من عيار 21 نحو 1,000 جنيه، أي ما يعادل 54.02 دولار.

هل الوقت مناسب لشراء الذهب

وردًا على تساؤلات الكثيرين، قال عمرو المغربي الخبير في مجال الذهب، في تصريحات «للوطن» إنَّ الوقت الحالي مناسب لشراء الذهب لأي شخص لديه فائض من المال، وهو أفضل وسيلة للاستثمار ولكن يجب عدم بيعه الفترة الحالية.