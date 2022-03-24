توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. استمرار نشاط الرياح وارتفاع درجات الحرارة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، تحسن حالة الطقس بشكل تدريجي بداية من غد الجمعة، حيث يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، ويكون معتدلا على شمال الصعيد ودافئا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ومناطق من شمال الوجه البحري واستمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية على السواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

السبت ارتفاع فى درجات الحرارة

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أنه مع بداية يوم السبت المقبل نشهد تغيرا جديدا في الأحوال الجوية، وذلك مع بداية الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، ويسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، وجنوب الصعيد، والوجه البحري، بينما يكون معتدلا على شمال الصعيد ومائل للبرودة على السواحل الشمالية.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 25 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 08.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 08.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 08.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11.

درجات الحرارة المتوقعة السبت 26 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 09.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمي 19 والصغرى 09.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 18 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 09.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 12.

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 27 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمي 22 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 14.