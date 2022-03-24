«الأرصاد» تحذر من موجة حارة الأسبوع المقبل: الحرارة ستصل لـ35 في الصعيد

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه على الرغم من حالة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد منذ الإثنين الماضي، مع وجود انخفاض في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، إلا أنه بداية من السبت المقبل سوف تشهد المحافظات عودة الاستقرار في حالة الطقس.

ارتفاع درجات الحرارة السبت المقبل

وأضافت الأرصاد الجوية أنه بداية من السبت المقبل سوف تشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة بجميع مدن ومحافظات الجمهورية، بسبب التأثر بكتلة هوائية حارة قادمة من الصحراء الغربية، إذ ستتراوح الحرارة بين 3 و11 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على أن تصل بمنتصف الأسبوع لنحو 28 درجة على القاهرة.

بينما ستتراوح الحرارة بين 30 و35 درجة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر، فى حين تتراوح بين 20 و22 على السواحل الشمالية الشرقية والغربية.

وفيما يخص حالة الطقس اليوم الخميس، أشارت الأرصاد الجوية، إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على شمال البلاد، التي يصاحبها سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانا مصحوبة بالبرد أيضا، وذلك على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، كما أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى.

درجات الحرارة

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس في مصر على النحو التالي:

القاهرة 17 09

الإسكندرية 16 10

طنطا 16 10

شبين الكوم 17 09

دمنهور 16 09

بلطيم 17 09

مطروح 15 09

السلوم 14 08

سيوة 15 07

بورسعيد 16 09

دمياط 16 10

الزقازيق 17 09

المنصورة 17 09

الإسماعيلية 17 09

السويس 17 09

العريش 17 09

رفح 15 08

رأس سدر 17 11

نخل 18 05

نويبع 18 13

طابا 18 13

كاترين 18 03

الطور 17 15

شرم الشيخ 22 14

الغردقة 22 14

مرسى علم 21 14

الفيوم 17 08

بني سويف 17 08

المنيا 17 07

أسيوط 18 07

سوهاج 18 08

قنا 19 09

الأقصر 20 10

أسوان 22 11

إدفو 22 11

أبو سمبل 22 11

الوادي الجديد 20 09

شلاتين 25 13

أبو رماد 23 14

حلايب 22 14

رأس حدربة 22 15