«الأرصاد»: تحسن تدريجي في الطقس وارتفاع درجات الحرارة بداية من السبت

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إنّ البلاد تشهد تقلبات جوية مثل سقوط الأمطار وانخفاض درجات الحرارة، بسبب تأثرها بامتداد منخفض جوي في طبقات الجوي العليا، على ارتفاع 6 من سطح الأرض يتزامن معه وجود منخفض آخر على سطح البحر المتوسط، يتسبب في حالة من التقلبات الجوية، أهمها تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، مع فرص سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة ورعدية وتساقط حبات البرد على الإسكندرية ومطروح والبحيرة، وأغلب المحافظات الشمالية.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن البلاد ستشهد اعتدال نسبي في سرعات الرياح، وستكون الأجواء أفضل مقارنة باليوم، حيث تعتدل سرعات الرياح وفرص سقوط الأمطار ستكون أقل وتكون من خفيفة إلى متوسطة على مدار اليوم، ومن السبت، سنشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على مناطق الجمهورية كافة.

فرص سقوط الأمطار

وأضافت غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح»، الذي يعرض على قناة DMC، من تقديم الإعلامية هبة ماهر: «من المتوقع اليوم، استمرار تكاثر السحب المنخفصة والمتوسطة وفرص سقوط الأمطار، وستكون متوسطة ورعدية أحيانا، على السواحل الشمالية للبلاد مثل مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط بورسعيد ورفح والعريش».

الأمطار ستمتد إلى بعض المناطق من جنوب الوجه البحري

وتابعت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأمطار ستمتد إلى بعض المناطق من جنوب الوجه البحري، وتكون من خفيفة إلى متوسطة، وقد تمتد للقاهرة الكبرى ومدن القناة، كما يستمر نشاط الرياح بسرعات تتراوح بين 40 و50 كم في الساعة، وهو ما يزيد إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس، وتكون قيم الحرارة أقل من المعلن.