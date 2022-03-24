شمال سيناء ترفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس.. وتوقعات بسقوط أمطار

رفعت محافظة شمال سيناء، درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ خلال الساعات القليلة المقبلة، بالتنسيق مع المديريات ومجالس المدن ورؤساء الأحياء، حيث ذكر بيان صادر عن محافظة شمال سيناء، أنّ المحافظ اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، أكد رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة لمواجهة الظروف الجوية.

طقس شمال سيناء اليوم الخميس

وأشار البيان إلى استعداد المديريات والمرافق الخدمية لأي تطورات مناخية قد تحدث خلال الساعات القليلة المقبلة، ومتابعة التطورات بشكل مباشر مع الديوان العام أولا بأول.

وطالب المحافظ، شرطة المرور والمرافق العامة، بسرعة تلبية النداءات في الشارع، وفتح طرق بديلة حال إغلاق بعض الطرق بسبب حالة الطقس.

وتضرب مدن وقرى شمال سيناء حالة من الطقس السيئ مع هبوب رياح محملة بالأتربة، بالتزامن مع انخفاض في درجات الحرارة بجميع مناطق المحافظة.

فتح الأسواق والمحال التجارية بشكل طبيعي

وأكد المرصد المناخي بمجلس مدينة العريش في بيان له اليوم، أنّ درجات الحرارة وصلت إلى 10 درجات مئوية، متوقعا أن تنخفض إلى 4 درجات أخرى في المساء، مع احتمالية تساقط أمطار على بعض المناطق الساحلية والصحراوية.

من جهة أخرى، واصلت الأسواق والمحلات عملها بشكل طبيعي صباح اليوم، ولم تؤثر الرياح المحملة بالأتربة على سير الحياة الطبيعية في العريش والشيخ زويد وبئر العبد ومناطق الوسط من سيناء.