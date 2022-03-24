نقابة المهن التمثيلية تكشف تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد حلاوة

كشف الفنان منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية، تطورات الحالة الصحية للفنان أحمد حلاوة، بعد تعرضه لانتكاسة أمس، وفقدانه الوعي داخل العناية المركزة، وجرى وضعه على أجهزة التنفس الصناعي.

وقال منير مكرم لـ«الوطن»، «حالة الفنان أحمد حلاوة كما هي، في العناية المركزة، إذ لا يزال يعاني من مشكلة كبيرة في التنفس، وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي»، موجهًا رسالة إلى جمهور الفنان أحمد حلاوة، قائلا: «أرجوكم تحروا الدقة في نشر الأخبار، فالأخبار السلبية بشأن وفاة الفنانين، تؤثر بالسلب على الفنان».

ابنة أحمد حلاوة: والدي تعبان جدا

«الحال علي ما هو عليه، ادعوا له»، بهذه الكلمات تحدثت هبة حلاوة، ابنة الفنان أحمد حلاوة عن آخر التطورات الصحية لحالة والدها، اللي دخل في حالة غيبوبة وحاليا علي جهاز التنفس الصناعي، وطالبت جمهور ومحبي والدها، خلال حديثها لـ«الوطن»، بالدعاء له فى ظل حالته الحرجة، وقالت باكية: «يا رب الناس اللى كل شوية تكتب إنه مات ترتاح، والدى تعبان جدا ادعوله».

أحمد حلاوة يطمئن جمهوره على حالته الصحية

يذكر أن أحمد حلاوة طمأن جمهوره ومتابعيه على حالته الصحية، الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن صحته جيدة وسوف يخرج من المستشفى، وأن الله نجاه من هذا المرض المخيف، وذلك ردًا على الشائعات التى انتشرت مؤخرا حول وفاته متأثرا بفيروس كورونا، فيما أكدت ابنته أن والدها ما زال على قيد الحياة، وكتب عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك»: «اطمنوا.. أنا بخير وخلوها على الله، وإن كنت هقابل ربنا أقابله بوجه كريم.. إيه المشكلة، مفيش مشكلة عندي خالص».