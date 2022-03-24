ابنة الفنان أحمد حلاوة تكشف لـ «الوطن» تطورات حالته الصحية

كشفت هبة حلاوة ابنة الفنان القدير أحمد حلاوة تطورات الحالة الصحية لوالدها، بعد إصابته الفترة الماضية بفيروس كورونا المستجد، وقالت في تصريح خاص لـ«الوطن» إنه لم يتحسن ويبقى حاله كما هو بالأمس، لا يوجد تطور.

هبة حلاوة تكشف تطورات الحالة الصحية لوالدها

وكانت هبة حلاوة ذكرت أمس أن حالة والدها الفنان أحمد حلاوة تدهوت ودخل في غيبوبة وتم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي، كما أنه فاقد تمامًا للوعي، وذلك بعد شائعات وفاته التي طالته الساعات الماضية.

وأضافت باكية خلال تصريح لـ«الوطن» بعد شائعات وفاته التي روج لها البعض أمس: «فقد الوعي ياريت الناس اللس لتروج لوفاته تهدأ».

وكان الفنان محمد محمود كتب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن الفنان أحمد حلاوة في ذمة الله وذلك بناءًا على معلومات مغلوطة التي وصلته من أحد الأطباء في مستشفى زايد التخصصي، وهذا ما نفته ابنة حلاوة ونقابة المهن التمثيلية.

أحمد حلاوة في غيبوبة بعد إصابته بكورونا

وأصيب الفنان أحمد حلاوة بفيروس كورونا المستجد قبل شهر، وكان ابنه أعلن إصابته من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، مشيرًا أن حالته حرجة.

وبعد مرور وقت طويل على وجوده في المستشفى خرج أحمد حلاوة خلال بث مباشر عبر صفحته على «الفيسبوك»، مطمئنًا جمهوره على حالته الصحية وأنه في حالة تحسن كما قدم الشكر لجمهوره وأصدقائه من الوسط الفني بعد اطمئنانهم عليه، ولكن بعد مرور أيام ساءت حالته مرة أخرى حتى دخل في غيبوبة.