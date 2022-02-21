غدا.. آخر مرحلة تنسيق الجامعات الخاصة لطلاب الثانوية العامة 2020-2021

تبدأ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، غداً الثلاثاء، إتاحة التسجيل لرغبات تنسيق المرحلة الخامسة للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة و ما يعادلها من شهادات لسنوات 2020-2021، وذلك عبر رابط موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الخاصة، وفقاً للحدود الدنيا التي أعلنها مجلس شؤون طلاب الجامعات الخاصة الفترة الماضية بما يتماشى مع عدد الطلاب المسموح بها لكل كلية.

55% الحد الأدنى للتقدم بالجامعات الخاصة

وكشف المجلس الأعلى للجامعات الخاصة عدد من الاشتراطات واجب توافرها وإتباعها في أثناء فترة التقدم للالتحاق بإحدى كليات الجامعات الخاصة أو بعد الترشح للكلية من قبل مكتب التنسيق، أبرزها يتمثل في أن التقديم متاح لجميع الطلاب المصريين خريجي الثانوية العامة 2020-2021، على أن يكون الحد الأدنى للالتحاق والتقدم 55% أو أكثر، وكذلك يحق لمن لم يتمّ قبولهم في احدي الجامعات الخاصة أو الأهلية الفترة الماضية في تنسيق الجامعات الخاصة و الأهلية التقدم للالتحاق من خلال الموقع الإلكتروني.

يحق للطالب إعادة التقدم أكثر من مرة عبر الموقع الإلكتروني لحين قبوله

وتابع المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق الموحد، أنَّ أي بيانات يسجلها الطالب تكون على مسؤوليته الشخصية، بجانب ضرورة الاطلاع على كل المصروفات الدراسية وقيمتها وكذلك مواعيد الأقساط الخاصة بها و الأماكن الشاغرة بكل كلية، منوهاً إلى أنَّه يتمّ ترشيح الطلاب وفقاً للحدود الدنيا للالتحاق بالجامعات الخاصة بما يتناسب مع الأعداد المخصصة لكل كلية، مؤكّداً أنَّه يحق للطالب إعادة التقدم اكثر من مرة عبر الموقع الإلكتروني لحين قبوله.

وفي السياق ذاته، انتظمت أعمال الدراسة للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الجاري 2021-2022 بمختلف الكليات على مستوى الجامعات الخاصة وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الخاصة برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.