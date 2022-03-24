حالة الطقس غدا الجمعة 25-3-2022 فى مصر.. رياح مثيرة للأتربة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الجمعة، إذ سيسود البلاد طقس بارد خلال ساعات النهار على السواحل الشرقية والغربية، ومحافظات القاهرة الكبرى، وسيكون مائلا للبرودة على محافظات شمال الصعيد، ودافئا على محافظات جنوب الصعيد ومدن جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر.

أمطار على السواحل وسيناء

وأكدت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، استمرار سقوط الأمطار الخفيفة غدا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، والمحافظات المطلة على البحر المتوسط، والسواحل الشرقية ووسط سيناء، وتنعدم فرص سقوط الأمطار على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الغربية الباردة المثيرة للرمال والأتربة، وذلك على مناطق متفرقة من جنوب سيناء والسواحل الشمالية الشرقية والغربية بالإضافة إلى مدن ومحافظات شمال الصعيد.

درجات الحرارة غدا الجمعة 25-3-2022

جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة في مصر 25-3-2022، على النحو التالي:

القاهرة 18 10

الإسكندرية 17 12

وادي النطرون 16 11

طنطا 17 11

شبين الكوم 17 11

دمنهور 16 11

بلطيم 15 10

مطروح 16 11

السلوم 15 08

سيوة 17 07

بورسعيد 17 10

دمياط 16 10

الزقازيق 17-09

المنصورة 17 10

الإسماعيلية 17 09

السويس 17 09

العريش 16 09

رفح 15 08

رأس سدر 17 12

نخل 16 05

نويبع 17 13

طابا 18-12

كاترين 11 03

الطور 20 21

شرم الشيخ 22 12

الغردقة 21 13

مرسى علم 20 14

الفيوم 19 07

بني سويف 18 07

المنيا 19 07

أسيوط 18 06

سوهاج 20 08

قنا 20 09

الأقصر 21 10

أسوان 22 10

إدفو 22 11

أبو سمبل 23 11

الوادي الجديد 21 09

شلاتين 22 13

أبو رماد 23 14

حلايب 21 15

رأس حدربة 21 16