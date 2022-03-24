عاجل.. وفاة المطرب عصام خطاب بعد صراع مع المرض

نعت نقابة المهن الموسيقية المطرب عصام خطاب، الذي رحل عن عالمنا بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 37 عامًا.

وأصدرت نقابة المهن الموسيقية، بياناً، نعى فيه الفنان الراحل قائلة، «ينعى النقيب وأعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين بها الأخ والزميل المطرب عصام خطاب، بعد صراع مع المرض»، داعين للفقيد بالرحمة ولأهله بالصبر والسلوان.

وفاة الفنان عصام خطاب

يعتبر الفنان عصام خطاب، واحدا من أبرز مطربي المهرجانات في الوطن العربي، وهو من مواليد مدينة الإسكندرية، ويبلغ من العمر 37 عاماً، وقدم العديد من الأغاني الشعبية التي حصل من خلالها على الشهرة بين الجماهير، كما يمتلك عصام مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية التي حققت نجاحاً كبيراً .

أبرز أغاني عصام خطاب

من أبرز الأغاني التي قدمها خلال مشواره الفني «اعملك إيه» من فيلم قلب أسود، وقد شارك في مسلسل «الباطنية» عام 2009، والمسلسل من تألف إسماعيل ولي الدين، وإخراج محمد النقلي .

سبب وفاة الفنان عصام خطاب

أشارت نقابة المهن الموسيقية إلى سبب وفاة الفنان عصام خطاب، جاء بشكل مفاجئ إثر تعرضه لسكتة قلبية، نقل إثرها إلى المستشفى، ولفظ أنفاسه الأخيرة هنا، ونعاه عدد من الفنانين والمطربين في مصر إذ إنّه يعد من أبرز المطربين الشعبيين.