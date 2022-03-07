وكيل نقابة المهن الموسيقية: التحقيق مع عمر كمال خلال الأسبوع الجاري

أكد حمادة أبو اليزيد، وكيل نقابة المهن الموسيقية لـ«الوطن»، أنّ مؤدي المهرجانات عمر كمال، سيصل اليوم للقاهرة، على أن يبدأ التحقيق معه خلال الأسبوع الجاري.

وبدأت أزمة هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية مع مؤدي المهرجانات عمر كمال بعد ظهور الأخير في فيديو على «السوشيال ميديا»، يتحدث فيه بشكل غير أخلاقي عن الفنان هاني شاكر وأعضاء مجلس إدارة النقابة.

وقررت وقتها نقابة المهن الموسيقية، إيقاف عمر كمال عن الغناء وفق أمر إداري حتى يتم التحقيق معه بعد عودته من الولايات المتحدة التي يحيى بها سلسلة حفلات غنائية.

عمر كمال يحتفل بنجاح أغانيه

واحتفل كمال مع جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بتحقيق 4 كليبات له أعلى مشاهدات بمنصة اليوتيوب، وحققت أغنية «أنتِ قلبي»، 30 مليون مشاهدة، وغناها بالمشاركة مع المطربة شيماء المغربي وهي من كلمات إسلام المصري، ألحان على صابر وعمر كمال، وتوزيع إسلام ساسو، كما حققت أغنية «بحبك»، 8 ملايين مشاهدة، وغناها خصيصا لياسمين عبدالعزيز في عيد ميلادها وكانت إهداء من زوجها احمد العوضي لها.

أما أغنية «ضيعنا»، فحققت 20 مليون مشاهدة وقدمها بمشاركة المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة والأغنية من كلمات وألحان عمرو قطب، وتوزيع إسلام شيبسي، وأخيرا أغنية «البنات»، التي طرحها مؤخرا بمشاركة «البلوجر»، التركي «كوكسال بابا»، وحققت مليونيّ مشاهدة، ومن المقرر أن يمثل مؤدي المهرجانات للتحقيق على خلفية الأزمة بينه وبين نقيب المهن الموسيقية خلال الأسبوع الجاري.