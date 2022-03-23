أغنية «بعودة يا بلادي» لـ ويجز تتصدر يوتيوب.. اقتربت من 2 مليون مشاهدة

طرح مطرب الراب الشهير «ويجز»، أغنية جديدة خلال الأيام الماضية، ضمن أحداث فيلم «كباتن الزعتري» الذي يسلط الضوء على معاناة بعض اللاجئين وطموحاتهم، تحت اسم «بعودة يا بلادي» عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

أغنية ويجز الجديدة تتصدر الأكثر مشاهدة

وتصدرت أغنية ويجز الجديدة قائمة الأكثر مشاهدة على موقع «اليوتيوب»، إذ اقتربت من تحقيق 2 مليون مشاهدة خلال يومين فقط من طرحها، وقدم مطرب الراب الأغنية بمزيج من اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

أحداث فيلم «كباتن الزعتري»

تدور أحداث فيلم «كباتن الزعتري» حول صديقين من اللاجئين يقيمان في معسكر الزعتري بالأردن، ولكن لديهما طموحا عاليا، إذ يحلمان بأن يصبحا لاعبي كرة قدم مشهوران، وهذا ما يتحقق عندما تزور إحدى الأكاديميات الرياضية المشهورة المخيم الذي يسكناه.

ويجز يثير الجدل بإطلالته في موسم الرياض

جدير بالذكر أن «ويجز» أثار الجدل الفترة الماضية بعد إطلالته بحفله الأخير في موسم الرياض، إذ ارتدى بدلة خضراء اللون مصحوبة بشورت باللون البنفسجي، مما جعل قطاع كبير من الجمهور يتفاعل مع هذه الإطلالة بين مؤيد ومهاجم.

ولم يعلق مطرب الراب على كل تلك الانتقادات التي واجهته، ولكنه اكتفى بالإشارة إلى اللاجئين، متسائلًا عن كيفية عدم التسليط الضوء عليهم بدلًا من الاهتمام بالموضة والإطلالات، وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «انستجرام» عبر خاصية «الاستوري».

أغنية «البخت» تحقق 35 مليون مشاهدة في أقل من شهر

كما حقق ويجز الفترة الماضية نجاحا كبيرا من خلال طرحه أغنيته الجديدة «البخت» عبر «اليوتيوب»، والتي ربطها البعض بشائعات علاقته العاطفية مع الفنانة الشابة هدى المفتي، وحققت الأغنية 35 مليون مشاهدة في أقل من شهر من طرحها.