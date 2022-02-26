تشميع مقهى يقدم «الشيشة» لزبائنه داخل «منور» ببني سويف

كلف الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مسؤولى الوحدة المحلية بمدينة ناصر، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال مقهى ومطعم مخالف، وفتح تحقيق لتحديد المسئولية في عدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المسؤولين والإفادة بما تم، مع تكليف إدارة التفتيش المالي والإداري بالوحدة المحلية بالمرور بصفة دورية على المحلات بنطاق الوحدة، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

شكوى من سكان عقار بمركز ناصر يتضررون من مقهى مخالف

يأتي ذلك في استجابة لشكوى سكان عمارة «الرائد»، في شارع السوق التابع لمركز ومدينة ناصر، بمحافظة بني سويف، عبر «واتس آب غرفة أزمات المحافظة»، من كثرة مخالفات صاحب العقار باستغلال الدور الأول كمقهى ومطعم، واستغلال «منور» العقار كجزء من المقهى لتدخين «الشيشة»، وعدم وجود مدخنة بالمطعم، فضلاً عن ركن السيارات والتكاتك والموتوسيكلات أمام العقار، مما يعيق حركة الدخول والخروج للعقار، ولا يلتزم بالمواعيد الرسمية للغلق التي حددها مجلس الوزراء، ولا بتطبيق الإجراءات الاحترازية التي شدد عليها مما ينذر بكارثة محققة.

محافظ بني سويف يكلف بمتابعة شكوى أهالي عمارة «الرائد»

وكلف المحافظ، الدكتور محمد هانى غنيم، الإدارة العامة للمتابعة بديوان عام المحافظة، تحت إشراف أشرف حماد، مدير الإدارة، ببحث الشكوى ميدانياً وإعداد تقرير شامل عن الموضوع، وعليه قامت لجنة من الإدارة بمتابعة وفحص الشكوى بتاريخ 16 فبراير الجاري، وبحضور كل من رئيس مركز ومدينة ناصر، ومسؤولى أقسام الإشغالات والبيئة والتراخيص بالوحدة ومراقب أغذية بالادارة الصحية بناصر.

لجنة المعاينة تكشف صحة شكوى المواطنين

وبالمعاينة على الطبيعة، تلاحظ وجود مقهى بداخله منور يتم استغلاله في تدخين «الشيشة» ومخزن أجولة فحم وأدوات المقهى، كما تبين وجود مطعم يحتوي على معدات وشوايات خارج المطعم، ولا يوجد مدخنة للمطعم، وقد تبين للجنة عدم قيام الوحدة المحلية باتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وتم تحرير محضر إشغال، واتضح صحة ما ورد بالشكوى من قيام المشكو في حقهما باستغلال العقار محل الشكوى بالدور الأرضي كمطعم ومقهى دون الحصول على ترخيص.