تفاصيل وأماكن قوافل «الصحة» للكشف والعلاج المجاني اليوم في محافظتين

كشفت وزارة الصحة والسكان عن طريق الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن إطلاقها لعدد من القوافل الطبية المجانية في الكشف وعلاج المواطنين على مدار اليوم الجمعة، والتي تتبع مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، وذلك في إطار ما تقدمه وزارة الصحة من قوافل طبية بشكل يومي على مستوى مختلف أنحاء ومحافظات الجمهورية.

وتستعرض «الوطن» التفاصيل والمعلومات الكاملة المتعلقة بقوافل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتشمل الأماكن التي ستتواجد فيها القوافل الطبية والتخصصات الطبية المتوفرة من خلالها.

أماكن القوافل الطبية على مدار اليوم

وأوضحت وزارة الصحة والسكان الأماكن التي سيتوفر فيها قوافل «حياة كريمة» الطبية على مدار اليوم في محافظتين وهما محافظة الشرقية، ومحافظة الوادي الجديد، والتفاصيل كالتالي:

1 - محافظة الشرقية، وتحديدا في «القصبي« بشرق مركز صان الحجر.

2 - محافظة الوادي الجديد، وتحديدا في «عدن» التابعة لمركز باريس.

التخصصات الطبية المتوفرة في قوافل «حياة كريمة»

وحددت وزارة الصحة والسكان عددا من التخصصات الطبية التي سوف تكون متوفرة أمام المواطنين من خلال القوافل الطبية على مدار اليوم في المحافظتين، وهم كالتالي:

1 - الباطنة.

2 - نساء وولادة.

3 - الأطفال.

4 - خدمات تنظيم الأسرة.

5 - العظام.

6 - الجراحة.

7 - الأنف والأذن.

8 - الأسنان.

9 - الرمد.

10 - الجلدية.

11 - القلب.

12 - التحاليل.

13 - خدمات الأشعة.

وفي سياق آخر، كانت وزارة الصحة والسكان قد أوضحت في منشور لها آخر على صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك» الكثير من الإرشادات والنصائح الصحية بهدف حفاظ المواطنين على اللثة من حدوث نزيف، والتي يأتي من أبرزها تنظيف الأسنان بفرشاة ناعمة بعد كل وجبة، والبعد عن التدخين، مع استخدام خيط الأسنان بشكل يومي مرة واحدة على الأقل، بالإضافة إلى المضمضة عن طريق ماء دافئ وملح.