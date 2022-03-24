«الصحة» تكشف أعراض مرض الزهري وطرق علاجه

تحرص وزارة الصحة والسكان على الاهتمام بصحة المرأة واستمرار المبادرات الرئاسية التى تهتم بصحة المرأة والجنين، وجددت الوزارة دعوتها للاهتمام بصحة الأم والجنين والكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، وتعريفها لمرض بكتيريا الزهري ومراحله وطرق علاجه.

مرض الزهري

وقالت الوزارة فى تقرير رسمي لها، مرض الزهري يمكنه الانتقال من الأم للجنين، ونناشد السيدات بالكشف المبكر والعلاج ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة الأم والجنين، لافتة الى طرق علاج مرض الزهري، وأنه إذا كانت الإصابة بالمرض لأكثر من عام فقد تحتاج إلى جرعات إضافية.

وتابعت الوزارة: «يعتبر البنسلين العلاج الوحيد الموصي به للحوامل المصابات بمرض الزهري، ويمكن للنساء المصابات بحساسية من البنسلين أن يخضعن لعملية إزالة الحساسية وقد تتيح لهم استخدام البنسلين، ويجب أن يتلقى الطفل حديث الولادة جرعة وقائية ايضا من البنسلين.

أعراض مرض الزهري

وأكدت الوزارة أن اكتشاف المرض في مراحله المبكرة يسهل عملية العلاج، لافتة إلى أن العلاج المفضل في جميع المراحل هو البنسلين القادر على قتل البكتيريا المسببة لمرض الزهري وفي حالة الحساسية للبنسلين يتم وصف بديل مضاد حيوي، مشيرة الى أنه يمكن لحقنة واحدة من البنسلين أن تمنع المرض من التقدم إذا كان الشخص مصاب لمدة أقل من عام.

واستعرضت وزارة الصحة والسكان اعراض مرض الزهري وتضمنت وجود العلامة الأولية لمرض الزهري تقرحا صغيرا ويطلق عليه القرحة، مشيرة إلى أن القرحة تظهر في المكان الذي دخلت منه البكتيريا الى الجسم .

وأوضحت الوزارة أنه يظهر لدى معظم الأشخاص المصابين بالزهري قرحة واحدة فقط ولكن البعض قد يظهر لديه العديد من القرح.