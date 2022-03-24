الأرصاد تعلن مناطق تساقط الأمطار غدا ودرجات الحرارة المتوقعة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لهيئة الطيران المدني، في بيان صادر عنها مساء اليوم، عن مناطق تساقط الأمطار غدًا الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة على جميع المحافظات، بالتزامن مع موجة الصقيع التي تشهدها البلاد في الوقت الحالي.

مناطق تساقط الأمطار غدا

وأوضح خبراء الأرصاد أنه من المتوقع تساقط أمطار غدًا بين خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوت بين 30 لـ40%، فضلا عن وجود نشاط للرياح يزيد من الشعور بانخفاض درجات الحرارة.

وتشهد كل من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وكذلك السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، فضلا عن جميع الأنحاء طقسا شديد البرودة ليلا.

وتنعدم فرص تساقط الأمطار، وفق بيان الأرصاد، على مناطق القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري اللذين يشهدان طقسا مائلا للبرودة نهارا وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد دافئا، وأخيرا معتدلا في شمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة

فيما كشفت الهيئة عن درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة، إذ سجلت العظمى في القاهرة 17 والصغرى 08، الوجه البحري العظمى 17 والصغرى 08، السواحل الشمالية العظمى 17 والصغرى 11، جنوب سيناء العظمى 20 والصغرى 14، شمال الصعيد العظمى 18 والصغرى 08، جنوب الصعيد العظمى 22 والصغرى 11.

أما عن درجات الحرارة المتوقعة السبت الموافق 26 مارس، فسجلت العظمى في القاهرة الكبرى 17 والصغرى 08، الوجه البحري العظمى 17 والصغرى 08، السواحل الشمالية العظمى 17 والصغرى 11، جنوب سيناء العظمى 20 والصغرى 14، شمال الصعيد العظمى 18 والصغرى 08، جنوب الصعيد العظمى 22 والصغرى 11 درجة مئوية.

وأخيرا تشهد درجات الحرارة المتوقعة الأحد المقبل القاهرة الكبرى درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11، الوجه البحري العظمي 22 والصغرى 11، السواحل الشمالية الغربية العظمى 20 والصغرى 12، جنوب سيناء العظمى 24 والصغرى 15، شمال الصعيد العظمى 24 والصغرى 11، جنوب الصعيد العظمى 30 والصغرى 14.