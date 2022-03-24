حماقي وعمرو دياب يختتمان موسم الرياض في حفل واحد الليلة (فيديو)

روّج المطرب محمد حماقي لحفله الليلة في موسم الرياض بمشاركة الهضبة عمرو دياب، ونشر «حماقي» عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام» فيديو له أثناء تواجده في مطار الرياض وعلق: «الليلة».

نفاذ تذاكر حفل الهضبة وحماقي

ونفذت جميع تذاكر حفل ختام موسم الرياض الذي يحمل شعار «تخيل أكتر»، والذي يحييه نجما الأغنية المصرية والعالم العربي عمرو دياب ومحمد حماقي على مسرح أبوبكر سالم، بعد ساعات قليلة من طرح التذاكر في منافذ البيع.

حماقي يغني رباعيات صلاح جاهين

وطرح المطرب محمد حماقي، عبر موقع اليوتيوب أغنيته الجديدة «عجبي»، بمشاركة توما، وهي من رباعيات صلاح جاهين.

وحرص «حماقي»، على الترويج لهذا الكليب قبل طرحة بأيام خلال بوستر الأغنية التي تجمعه بتوما، وعلق: «أغنية عجبي بكرة الساعة 5 على يوتيوب، ومنصات الموسيقى.. حماقي وتوما».

عمرو دياب يوقع شراكة مع «أنغامي»

ووقع عمرو دياب مؤخرا شراكة حصرية مع منصة البث الموسيقي والترفيه الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «أنغامي»، بحيث تكون جميع إصداراته القادمة من الأغاني والفيديوهات فقط وحصرياً من خلال هذه المنصة، لتكون متاحة بشكل مجاني لأكثر من 75 مليون مستخدم.