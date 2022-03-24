«كيان إيچيبت» تطلق كوبرا فورمنتور 2022 في مصر: علامة رياضية فاخرة

أطلقت شركة «كيان إيچيبت» العلامة كوبرا للمرة الأولى في السوق المصري، والتي تتميز بطابعها الرياضي الخالص، وهندستها التقنية المتطوّرة ضمن مجموعة ڤولكس ڤاجن الألمانية، وذلك مِن خلال طرح الطراز كوبرا فورمينتور الجديد لعام 2022 في السوق المحلية.

تاريخ علامة كوبرا الرياضية

وانطلقت علامة كوبرا الرياضة عام 1985 تحت مسمى سيات سبورت، لتقدم سيارات «سيات» المخصصة لسباقات الرالي وسيارات الركوب ذات المحركات الرياضية عالية الآداء، والتي حققت نجاحات واسعة في بطولات العالم على مدار الثلاثين عاماً الماضية.

وفي عام 2018 انفصلت علامة «كوبرا» عن علامة سيات لتتميّز طرازاتها بتصميمها غير التقليدي الذي يتماشى مع أسلوب الحياة العصري، وأدائها الرياضي القوي الذي يعكس الطابع الحيوي النشط، ليضمن للسائق على الطريق تجربة فريدة من نوعها، فضلًا عن الهندسة التقنية المتطورة.

وتتمحور فلسفة كوبرا حول طاقة الدفع الكهربائية النظيفة، وهو التوجّه المستقبلي لهذه العلامة المرتبطة بالشغف العالي والخروج عن النمطية والاهتمام بالتفاصيل لتتمتع بالمزايا المختلفة.

وتضم «كوبرا» حاليًّا خمسة موديلات رياضية، وهي كوبرا فورمينتور، وكوبرا ليون، إضافة إلى كوبرا ليون سبورتس تورر، وكوبرا أتيكا، وأيضاً أول سيارة كهربائية بالكامل كوبرا بورن.

رعاية نادي برشلونة

ويعتبر الأداء الرياضي أحد أهم الركائز لعلامة «كوبرا»، فهي تدعم الرياضة والرياضيين للوصول إلى أهدافهم، ومن ضمن الشراكات الرئيسية لكوبرا رعايتها لنادي برشلونة الرياضي.

ويعود إطلاق كوبرا فورمينتور إلى عام 2020، وبيع منها 54 ألف سيارة في عام 2021 الماضي لتُصبح السيارة الأعلى مبيعًا لعلامة كوبرا؛ حيث شكّلت مبيعاتها 70٪ تقريبًا مِن مبيعاتها للعام الماضي في جميع الأسواق التي طُرحت بها.

مميزات السيارة

وجرى تدعيم كوبرا فورمينتور بمحرك قوي مزوّد بشاحن هواء «توربو» سعة لترين فئة TSI، لتوليد 190 حصانًا مع أقصى عزم دوران يبلغ 320 نيوتن لكل متر.

ويتّصل المحرك رباعي الأسطوانات بعلبة تروس أوتوماتيكية من سبع سرعات فئة DSG، وهو قادر على رفع مستويات الأدرينالين عاليًا بمجرد الضغط على دوّاسة الوقود والوصول لسرعة 100 كلم/ساعة مِن السكون في غضون 7.5 ثوانٍ فقط، قبل تسجيل سرعة قصوى مقدارها 218 كلم/ساعة.