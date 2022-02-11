مرسيدس بنز: تراجع مبيعات السيارات 5% خلال عام 2021

تتوقع شركة سيارات وشاحنات «مرسيدس بنز»، عائدًا معدلًا على المبيعات بنسبة 12.7% خلال العام الجاري، حسبما أفادت الشركة، اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن إيراد معدل قبل الفوائد والضرائب قدره 14 مليار يورو. (15.94 مليار دولار).

عائد معدل على المبيعات بنسبة 15%

وأضافت شركة مرسيدس بنز في بيان، أن الربع الأخير من العام الماضي شهد عائدًا معدلًا على المبيعات بنسبة 15%، وقال البيان إن التسعير الصافي القوي، ومزيج المنتجات الجيد والأداء الملائم للسيارات عزز الربحية، حتى مع نقص الرقائق الإلكترونية الذي حد من عدد السيارات التي كانت شركة صناعة السيارات قادرة على إنتاجها.

آثار إيجابية على المجموعة من 9 إلى 10 مليارات يورو

وتتوقع شركة مرسيدس بنز، التي انفصلت عن شركة داميلر التجارية للسيارات في ديسمبر من العام الماضي، أن يكون لعملية الانقسام آثار إيجابية على المجموعة في حدود 9 إلى 10 مليارات يورو.

ومع ذلك، كان رأي الإدارة أن تأثير التقييم لن يكون له فرق على التدفق النقدي، وبالتالي يجب استبعاده من أساس تحديد توزيعات الأرباح، على حد قولها.

انخفاض مبيعات مرسيدس بنز 5% في عام 2021

وشهدت مرسيدس- بنز انخفاضًا في مبيعاتها بنسبة 5% خلال عام 2021 لتصل إلى 2.05 مليون سيارة، وخسرت صدارتها لأول مرة منذ خمس سنوات بصفتها صانع السيارات المتميز مع معظم السيارات المباعة لشركة BMW.

تعزيز الربحية بدلاً من التركيز حصريًا على مبيعات

وقال الرئيس التنفيذي للشركة «أولا كالينيوس»، في مناسبات عديدة إنّ هدف الشركة كان تعزيز الربحية بدلاً من التركيز حصريًا على مبيعات السيارات، حيث تسعى الشركة جاهدة لزيادة مضاعفها في سوق الأسهم بعد الانفصال عن داميلر، ومن المقرر أن تعلن مرسيدس- بنز عن نتائج العام بأكمله في 24 فبراير.

تراجع إنتاج السيارات

وتعاني شركات إنتاج السيارات عالمياً من تراجع الإنتاج وعدم القدرة على مواصلته بنفس الطاقة الإنتاجية قبل الجائحة، بسبب نقص الرقائق الإلكترونية واضطراب الشحن وسلاسل الإمداد وقيود بعض الدول.