مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 25-3-2022 في محافظات مصر

يتابع المسلمون مواقيت الصلاة بشكل يومي لأداء الصلاة في أوقاتها وعدم تأخير الفريضة، التي هي أحد أركان الإسلام الخمس التي توعد الله المتخلفين عنها بالعقاب الشديد، ونظرا لاختلاف المواقيت بين مدينة لأخرى يتابع المسلمون ذلك حتى يتثنى لهم معرفة فروق التوقيت لكي يؤدونها في مواعيدها المحددة دون تأخير كما أمرهم الله تعالى.

«الوطن» انطلاقا من تقديمها العديد من الخدمات لقرائها تستعرض فيما يلي مواقيت الصلاة في محافظات مصر و بعض البلدان العربية، اليوم الجمعة الموافق 25 مارس، وفق الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة، والتي جاءت كالتالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

أذان الفجر: الساعة 04:25

- أذان الظهر: الساعة 12:00

- أذان العصر: الساعة 03:29

- أذان المغرب: الساعة 06:08

- أذان العشاء: الساعة 07:26

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: الساعة 04:30

- أذان الظهر: الساعة 12:06

- أذان العصر: الساعة 03:36

- أذان المغرب: الساعة 06:15

- أذان العشاء: الساعة 07:34

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

أذان الفجر: الساعة 04:26

- أذان الظهر: الساعة 12:02

- أذان العصر: الساعة 03:31

- أذان المغرب: الساعة 06:10

- أذان العشاء: الساعة 07:29

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

أذان الفجر: الساعة 04:29

- أذان الظهر: الساعة 12:01

- أذان العصر: عند الساعة 03:29

- أذان المغرب: الساعة 06:09

- أذان العشاء: الساعة 07:25

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

أذان الفجر: الساعة 04:26

- أذان الظهر: عند الساعة 11:57

- أذان العصر: الساعة 03:25

- أذان المغرب: الساعة 06:05

- أذان العشاء: الساعة7:20

07:20

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

وفيما يلي مواعيد الصلاة في بعض المدن العربية:

مواقيت الصلاة في أبوظبي

أذان الفجر: الساعة 05:04

- أذان الظهر: الساعة 12:29

- أذان العصر: الساعة 03:55

- أذان المغرب: الساعة 06:36

- أذان العشاء: الساعة 08:06

مواقيت الصلاة في المدينة المنورة

أذان الفجر: الساعة 05:03

- أذان الظهر: الساعة 12:28

- أذان العصر: الساعة 03:55

- أذان المغرب: الساعة 06:35

- أذان العشاء: الساعة 08:05